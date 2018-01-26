Metal sektöründe çalışmakta olan 130 bin işçinin haklarını talep edebilmek amacı ile sektörde yer alan üç sendika tarafından alınan grev kararı ve bir sendikanın aldığı lokavt kararı Bakanlar Kurulu kararı ile ertelendi. Bakanlar Kurulu erteleme kararının gerekçesinde olası bir grevin milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünü belirtti.

Resmi Gazetede yayınlanan kararda, Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal İşçileri Sendikası ve Çelik-İş Sendikası tarafından alınan grev kararı ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) lokavt kararının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesi kararlaştırılmıştır, ibareleri kullanıldı.

130 Bin İşçi Ücret Hakkını İstiyor

Alınmış olan grev kararı toplamda 130 bin işçiyi ve bu işçilerin çalışmakta olduğu 179 firmayı kapsıyordu. İki aydır gerçekleştirilen toplu iş sözleşmelerinde işverenler ile anlaşma sağlayamayan sendika yetkilileri Türk Metal Sendikasının 145 firmada, Birleşik Metal işçileri Sendikasının 30 firmada ve Çelik-İş sendikasının da 4 firmada 12 Şubat tarihinde grev başlatması için karar almıştı.

İşçilerin büyük çoğunluğu otomobil sanayisinde çalışıyor. Bu nedenle işçi sendikaları tarafından alınan grev kararının ardından Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası da (MESS) lokavt kararı aldı. Bu karar Otokar, Arçelik, Ford, Tofaş, Karsan gibi firmaların Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdikleri açıklamalar ile duyuruldu.

Bakanlar Kurulu kararı sonrasında metal işçileri sendikalarının ne yapacağı şimdilik bilinmiyor.