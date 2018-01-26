ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in dolardaki zayıflığın ABD’nin dış ticareti açısından olumlu bir durum olduğunun dile getirilmesi üzerine Davos Zirvesinde bir televizyon kanalına konuşan Başkan Donald Trump, doların giderek daha güçlü bir para birimi haline geleceğini, Mnuchin’in sözlerinin yanlış yorumlandığını dile getirdi.

Başkanlığı boyunca ABD ekonomisinin ve buna paralel olarak doların daha da güçlenmesi için çalışmayı kendisine vazife edindiğini dile getiren Trump, güçlü bir dolar ve güçlü bir ekonomi görmek istediğinin altını çizdi.

ABD Hazine Bakanının kendi alanında yaptığı bu açıklamanın yanlış yorumlandığını söyleyen Başkan Trump son günlerde bu ülke için çok faydalı hizmetlere imza attıklarını belirterek, özellikle vergi reformu ile başarılı bir sonuç elde edeceklerini sözlerine ekledi.

Trump’ın Sözleri Doları Yükselişe Geçirdi

Trump tarafından yapılan açıklamanın ardından dolar kısa süre içerisinde değer kazanmaya başladı. Akşam saatlerinde Euro/dolar paritesi 1,25 seviyesinin üzerinde iken, konuşmanın yayınlanması ile birlikte 1,23 seviyesine geriledi.

Aynı şekilde Türk Lirası da dolar karşısında değer kazandığı bir haftanın ardından yeniden kurun 3,75 seviyesine yükseldiği dikkatlerden kaçmadı. Sabahın ilk işlemleri kurun yönünün yukarı çevrilmesini sağladı.

Dolar hem gelişmekte olan ülke para birimleri hem de gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Bugün Davos Zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın yapacağı açıklamalar kurun yönünü daha net gösterecektir.