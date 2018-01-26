Türkiye’yi Geleceğe Taşıyacak Sektörler Desteklenmeli
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Türkiye’yi Geleceğe Taşıyacak Sektörler Desteklenmeli


Türkiye’yi Geleceğe Taşıyacak Sektörler Desteklenmeli
Türkiye’yi Geleceğe Taşıyacak Sektörler Desteklenmeli Hatice Demir - Tarih: 2018-01-26 Saat: 09:37:59
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Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu, ülkemizi geleceğe taşıyacak sektörlerin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek bu alanda pozitif ayrımcılığın kabul göreceğini belirtti.

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu basın mensupları ile bir araya gelerek sektörü ve ülke geleceğini değerlendirdi. Konukoğlu tarafından yapılan değerlendirmeler özellikle ülke ekonomisinin yolunun çizilebilmesi açısından olumlu bir havanın esmesi gerektiğini gösteriyor. Bu konuda sektörel anlamda farklı yöntemler belirlenmesi gerektiğini dile getiren Zeki Konukoğlu, ülkenin geleceği için devletin bazı sektörlere pozitif ayrımcılık yapması gerektiğinin altını çizdi. Özellikle kimya ve dayanıklı tüketim malları gibi sektörlerin daha güçlü teşvikler ile öne çıkması gerektiğini belirten Konukoğlu, kendi sektörleri olmasa bile bu alanda yapılacak teşvikleri destekleyeceğini belirtti.

2018 Yılı Sanko Holding İçin Yatırım Yılı Olacak

Tekstil, enerji, çimento, inşaat, ambalaj, iş makineleri, gayrimenkul, sağlık, eğitim gibi pek çok sektörde faaliyet göstermekte olan Sanko Holding özellikle tekstil alanında global bir oyuncu. Denim kumaş üretiminde bir dünya lideri olan firmanın en yakın rakibinin üretimi Sanko Holding’in altıda biri kadar. Ancak bu büyüklük firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu için yeterli olmamış ki 2018 yılında Sanko Holding’in 325 milyon dolar yatırım yapacağını belirtiyor.

Devlet KDV İadelerini Yapsın, Ekonomi Rahatlasın

2017 yılında ekonomik anlamda büyümenin en önemli sebeplerinden birinin Kredi Garanti Fonu olduğunu dile getiren Konukoğlu, 2018 yılı için ise devletin KDV iadelerini ödemesinin önemli bir seçenek olduğunu dile getirdi. Sanayicinin devletten alacağının 175 milyar lira seviyesine ulaştığını belirten Konukoğlu bunun Kredi Garanti Fonundan daha fazla artısı olabileceğini de söyledi.

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu sanko
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