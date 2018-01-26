Hong Kong, Avusturya, Rusya, Ukrayna, Romanya, İtalya, Lüksemburg ve İngiltere’de ortak yatırımları bulunan İma Group, global yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. İma Group, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin başkenti Abu Dhabi’de, Kraliyet ailesine mensup Khalid Bin Ahmed Al Hamed’in sahibi olduğu KMK Inverstment şirketiyle 5 milyar dolarlık fon anlaşması imzaladı.

İma Group Yönetim Kurulu Başkanı Derya Bağcı, Kraliyet Sarayı’nda gerçekleşen imza töreninde yaptığı açıklamada, 5 milyar dolarlık fonun Türkiye’de eğitim, sağlık, enerji, inşaat başta olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılacağını söyledi.

İma Group’un "Her iyi fikir yatırıma değer" sloganı ile Türkiye yolculuğuna başladığını belirten Bağcı, Abu Dhabi’den gelecek fonun tamamının Türkiye’deki yatırıma değer projelere yönelik kullanılmak üzere yatırımcılara sunulacağını kaydetti.