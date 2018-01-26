Otomotive ÖTV İndirimi Geliyor
Advert Advert Advert


Otomotive ÖTV İndirimi Geliyor


Otomotive ÖTV İndirimi Geliyor
Otomotive ÖTV İndirimi Geliyor Hatice Demir - Tarih: 2018-01-26 Saat: 09:59:53
Anasayfa Eko Gündem Otomotive ÖTV İndirimi Geliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni dönemde yatırım ve istihdamı teşvik etmek amacı ile hükümetin projelerini açıkladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal basın mensupları ile bir araya gelerek hem gündemi değerlendirdi hem de hükümetin yeni dönemde yatırım ve istihdamı desteklemek amacı ile ortaya koyduğu projeleri açıkladı. Makine ve teçhizat alımlarına yönelik bir kampanya başlattıklarını dile getiren Ağbal, 2018 ve de 2019 yıllarında makine ve teçhizat alımlarından Katma Değer Vergisi alınmayacağını belirtti.

Ülkemizin 2018 yılına oldukça iyi durumda başladığını be başarılı ekonomik politikalar sayesinde güçlü büyüme trendini sürdürdüğünü söyleyen Bakan Ağbal, yatırım, üretim ve istihdamın desteklenmesi amacı ile birçok projeyi hayata geçireceklerini belirtti. 2018 yılında da güçlü büyüme performansının elde edilebilmesinin yeni teşvik ve destekler ile mümkün olabileceğinin farkında olduklarını dile getiren Bakan, bu alandaki yeni projelerinin bir kısmını açıkladı.

Ar-Ge Yatırımları da KDV’den Muaf Olacak

Ağbal, 2018 ve 2019 yıllarında Ar-Ge merkezlerine alınacak makine ve teçhizatlar ila  Ar-Ge ile doğrudan alakalı alımlara KDV istisnası yoluyla destek vermek istediklerini söyledi. Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) bu yıl da aktif bir şekilde kullanılacağını belirten Ağbal, bu sene özelikle ihracata yönelik kredi ihtiyaçlarının zamana yayılarak KGF aracılığı ile destekleneceğini sözlerine ekledi.

Otomotivde ÖTV İndirimi Olacak

Otomotiv alanında Türkiye’nin önemli bir çalışması olduğunu belirten Ağbal, bu alanda yerli üreticinin araca taktığı bir kısım aparatlara da ÖTV ödediğini, ardından tüm araç için ayrıca bir ÖTV ödendiğini ve bu konuda gelen şikayetlere kendilerinin de hak vererek bu çifte vergilendirmeyi önlemek için çaba göstereceklerini belirtti. Artık yerli üreticinin üretim maliyetinin aşağı çekileceğini dile getiren Bakan Ağbal bunun tüketiciye de olumlu yansıyacağını belirtti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal otomotiv kgf ötv
KREDİ HABERLERİ
15.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 15.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Her bankanın uyguladığı ihtiyaç kredisi faiz oranı farklıdır. Aynı zamanda bir bankanın çalışan, emekli, kredinin ipotekli alınması ya da kampanyadan yararlanılması gibi özelliklere göre uygulanan faiz oranları da farklıdır. Kredi başvurusu yapanlarda...
10.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
10.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Kredi başvurusunda bulunma ve bunların geri ödemelerini yapma çeşitli unsurlara göre değişiklik gösteriyor. Alınan 10.000 TL kredinin bireysel harcamalar, konut, taşıt ya da düzenlenen diğer kampanyalar...
5.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
5.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Bankalardan kredi çekme ve kredi geri ödemeleri için çeşitli türlerde kriterler ve alternatifler sunuluyor. Bunlar ise kredi başvurusu yapan kişilerin sigortalı olup olmaması, gelirlerinin olup olmaması, kredi notu...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bitcoin Sadece İlginç Bir Deney
Bitcoin Sadece İlginç Bir Deney
Otomotive ÖTV İndirimi Geliyor
Otomotive ÖTV İndirimi Geliyor