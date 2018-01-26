Maliye Bakanı Naci Ağbal basın mensupları ile bir araya gelerek hem gündemi değerlendirdi hem de hükümetin yeni dönemde yatırım ve istihdamı desteklemek amacı ile ortaya koyduğu projeleri açıkladı. Makine ve teçhizat alımlarına yönelik bir kampanya başlattıklarını dile getiren Ağbal, 2018 ve de 2019 yıllarında makine ve teçhizat alımlarından Katma Değer Vergisi alınmayacağını belirtti.

Ülkemizin 2018 yılına oldukça iyi durumda başladığını be başarılı ekonomik politikalar sayesinde güçlü büyüme trendini sürdürdüğünü söyleyen Bakan Ağbal, yatırım, üretim ve istihdamın desteklenmesi amacı ile birçok projeyi hayata geçireceklerini belirtti. 2018 yılında da güçlü büyüme performansının elde edilebilmesinin yeni teşvik ve destekler ile mümkün olabileceğinin farkında olduklarını dile getiren Bakan, bu alandaki yeni projelerinin bir kısmını açıkladı.

Ar-Ge Yatırımları da KDV’den Muaf Olacak

Ağbal, 2018 ve 2019 yıllarında Ar-Ge merkezlerine alınacak makine ve teçhizatlar ila Ar-Ge ile doğrudan alakalı alımlara KDV istisnası yoluyla destek vermek istediklerini söyledi. Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) bu yıl da aktif bir şekilde kullanılacağını belirten Ağbal, bu sene özelikle ihracata yönelik kredi ihtiyaçlarının zamana yayılarak KGF aracılığı ile destekleneceğini sözlerine ekledi.

Otomotivde ÖTV İndirimi Olacak

Otomotiv alanında Türkiye’nin önemli bir çalışması olduğunu belirten Ağbal, bu alanda yerli üreticinin araca taktığı bir kısım aparatlara da ÖTV ödediğini, ardından tüm araç için ayrıca bir ÖTV ödendiğini ve bu konuda gelen şikayetlere kendilerinin de hak vererek bu çifte vergilendirmeyi önlemek için çaba göstereceklerini belirtti. Artık yerli üreticinin üretim maliyetinin aşağı çekileceğini dile getiren Bakan Ağbal bunun tüketiciye de olumlu yansıyacağını belirtti.