MSC Cruises’un 1. Dönem Erken rezervasyon kampanyası 30 Ocak Salı gününe kadar devam ediyor. Akdeniz programları, Erken rezervasyonun ilk döneminde en çok ilgi gören gemi seyahatleri arasında. Bunun en önemli sebebi, Akdeniz’in damak tadımıza en uygun lezzetlerin bulunabildiği, sıcakkanlı insanları ile öncelikli keşfedilmesi gereken coğrafyalardan biri olmasıdır. Akdeniz coğrafyası, Avrupa kıtasından Afrika’ya kadar uzanan, farklı yaşam tarzları ve değişik kültürlerin sentezi ile bir seyahatten çok daha fazlasını vaat eder. Bu popüler coğrafya, sadece dünyanın en çok ziyaret edilen kentlerden ibaret olmayıp, birbirinden güzel adalar, muhteşem bir iklim ve deniz-güneş tatili için de en iyi seçeneklerden biri olarak gemi yolcuları tarafından tercih edilmektedir.

Kısa zaman içerisinde daha fazla yer görebilmeyi isteyen yolcuların, ilk tercihi de bir gemi seyahati olmaktadır. Bavul aç-kapa derdi olmadan, uzun ve yorucu otobüs yolculukları olmadan, her sabah dinlenmiş bir şekilde yeni bir limana uyanıp, keyifle gezme imkanı sunar, gemi seyahatleri. MSC Cruises’un düzenlediği, 7 gece, 10 ve 12 gecelik Akdeniz programlarında, aynı seyahat içinde 5 ülkeye kadar görme şansınız olabilir. Böylece seyahat severler, hem dinlenebilir, hem de kısa zamanda daha çok yer görebilirler.

MSC Cruises Akdeniz gemi seyahatleri kapsamında, Valencia, Venedik, Casablanca, Kotor, Marsilya, Malaga, Barcelona, Roma (Civitavecchia), Cannes, Lizbon, La Spezia, Napoli ve Cenova gibi popüler şehirleri keşfederken, bunların yanı sıra Akdeniz’in en keyifli adaları olan Palma de Mallorca, Kanarya Adaları, Sardunya, Sicilya, Korsika ve Malta’yı da keşfetme imkanı sunuluyor. Hatta Yunanistan’ın popüler kentleri Pire (Atina), Santorini, Corfu ve Katakolon da Akdeniz seyahati içinde popüler kentlerle birlikte gezilebilir, bir Yunan Adaları gemi seyahati, Akdeniz dokunuşları ile daha renkli ve sıra dışı bir tatile de dönüşebilir.

Akdeniz programlarında kış mevsimi için MSC Cruises’un çok özel promosyonları bulunuyor. Ayrıca 30 Ocak Salı gününe kadar devam eden 1.Dönem Erken rezervasyon kampanyası kapsamında, yaz dönemine ait Akdeniz programı satın alacak yolculara da kişi başı 300 Euro’lara varan indirimler sunuluyor.