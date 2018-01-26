Demir Döküm 4. Kez Tasarım Ödülü Aldı
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Demir Döküm 4. Kez Tasarım Ödülü Aldı


Demir Döküm 4. Kez Tasarım Ödülü Aldı
Demir Döküm 4. Kez Tasarım Ödülü Aldı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-26 Saat: 10:04:52
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Demir Döküm endüstriyel anlamda başarısını artırmayı sürdürüyor. Bu süreçte ABD tarafından tasarım anlamında 4. kez ödül aldığını açıkladı.

DemirDöküm'ün endüstriyel tasarımdaki başarısı bir kez daha ödüllendirildi. ABD'nin Chicago kentinde 67'incisi düzenlenen dünyanın en prestijli endüstriyel tasarım ödül programı Good Design'de DemirDöküm, dördüncü kez ödüllendirildi. 55 ülkeden 27 kategoride binlerce başvurunun gerçekleştiği yarışmada DemirDöküm bu kez Nitron Condense yoğuşmalı kombisi ile ödülün sahibi oldu.

İklimlendirme sektörünün öncü markalarından DemirDöküm, ABD'deki Good Design Award'dan dördüncü ödülünü aldı. ABD’nin özgün mimarlık ve tasarım müzesi Chicago Athenaeum Museum liderliğinde bu yıl 67’inci kez düzenlenen Good Design’de DemirDöküm, 55 ülkeden 27 kategoride binlerce başvurunun gerçekleştiği yarışmada rakiplerini geride bıraktı.

İlk kez 2012 yılında Nitromix ve Atron, 2013 yılında Nitromix ve Rollbond, 2014 yılında ise Nitron Plus ile kombi alanında Good Design ödülünü kazanan DemirDöküm, endüstriyel tasarım ve Ar-Ge ekipleri tarafından geliştirilen Nitron Condense yoğuşmalı kombisi ile de Good Design ödülünü kazandı.

Tasarım, yenilik, sürdürülebilirlik, yaratıcılık, markalama, ekolojik olarak sorumlu tasarım, insan faktörleri, malzeme, teknoloji, grafik sanatlar, paketleme ve evrensel tasarım kategorilerinde değerlendirilen DemirDöküm yoğuşmalı kombi, yarışmanın inşaat kategorisinde 22 ürün arasında listelendi.

Uluslararası arenada yüzde 100 Türk tasarımı ve yerli üretimiyle geliştirilen Nitron Condense yoğuşmalı kombi ile Good Design'den dördüncü kez ödül almaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna; "İklimlendirme sektöründe yenilikçi teknoloji ile geliştirdiği ürünlerle 64 yılda birçok ilke imza atan DemirDöküm, tasarladığı ürünlerle Türkiye'de ve dünyanın 50 ülkesindeki tüketicilere ısı konforu sunuyor. Ar-Ge faaliyetlerinde, çevre ve insan sağlığına gösterdiği özenle, geleceğin enerji kaynakları ve temiz çevre ürünleri üzerinde yürüttüğü çalışmalarla öne çıkan DemirDöküm'ün kazandığı bu değerli ödüller, bizi yeni şeyler üretmeye, geleceği tasarlamaya daha fazla teşvik ediyor. Ülkemizi uluslararası arenada temsil etmekten, tamamı Türk mühendislerimiz tarafından geliştirilen ürünlerimizle ödül kazanmaktan ve bu ürünleri ihraç etmekten büyük gurur duyuyoruz" dedi

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