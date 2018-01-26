Kripto para dünyası ile ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Kimileri kripto paraları geleceğin ödeme yöntemi olarak görürken bazıları saadet zinciri bazıları ise gelip geçici bir heves ya da balon olarak nitelendiriyor. Bu konuda yorum yapanlardan biri de Nobel ödüllü ekonomi uzmanı Robert Shiller oldu. Bitcoin’in finansal sistemin geleceği olmaktansa yalnızca ilginç bir deney olarak görülebileceğini dile getiren Shiller, Bitcoin’in arkasındaki teknolojiden etkilendiğini, bunun oldukça parlak bir fikir olduğunu ancak bu teknolojinin tam olarak finansal sistemin geleceği olmayı hak etmediğini belirtti.

Davos Zirvesinde Bitcoin Tartışıldı

İsviçre’nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forumu görüşmelerinde bir panelde kripto paralar ele alınarak sistemin faydaları ve zararları tespit edilmeye çalışıldı. Bu panelde konuşmacı olarak yer alan Robert Shiller, Bitcoin isminin çok fazla anıldığını belirterek insanların aslında blockchain teknolojisine odaklanması gerektiğini belirtti. Bitcoini ilginç bir deney olarak gördüğünü vurgulayan Shiller, kalıcı bir özelliği bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Sanal Paralarda Hareketli Günler Devam Ediyor

Kripto para piyasalarında ise hareketli günler devam ediyor. Bitcoin son birkaç haftadır 10 bin dolar altını test etti ancak bu seviyeden gördüğü destek ile yeniden yükseldi. Piyasada çokça ismini duyuran alt coinlerde de yukarı yönlü hareketler dikkatlerden kaçmadı. Önemli kripto paralar arasında yer alan Ripple ise yüzde 0,4 ekside 1,31 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Ripple özellikle bankacılık sistemi ile entegre olması hedeflendiği için büyük öneme sahip olarak görülüyor.