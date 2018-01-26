Adriyatik'i keşfetmek isteyen tekne ve süperyatlara ev sahipliği yapmak amacıyla kurulan Karadağ’daki Portonovi Marina, 2018 yılından itibaren D-Marin tarafından işletilecek. Azmont Investments ile imzalanan sözleşme kapsamında Karadağ kıyısında kurulan Portonovi Marina misafirlerine rahatlığın ön planda olduğu bir konaklama deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Portonovi Resort kapsamında yer alan ve otelin doğu kısmında konumlanan Portonovi Marina, teknesini bağlamak ve konforlu bir konaklama deneyimi yaşamak isteyenler için özel olarak tasarlandı. Üstün hizmet kalitesiyle 238 bağlama kapasitesi bulunan ve 120 metreye kadar teknelere hizmet verebilen marina, gelişmiş teknolojik donanımıyla da öne çıkıyor. Sınır kapısı olarak da hizmet verecek Portonovi Marina, su, elektrik kaynağı, duş, çamaşırhane ve yakıt istasyonu gibi ihtiyaçlara da cevap verecek.

Karadağ sahil şeridinin kalbinde yer alan Portonovi, Akdeniz’in en çok aranan destinasyonlarından biri konumunda. Toplam 650 milyon €’luk yatırımla hayata geçirilecek Portonovi, tamamlandığında 26 hektarlık alanda çeşitli konut seçenekleri, özel villalar ve Avrupa’nın ilk “One & Only” resort oteliyle müşterilerine hizmet verecek.