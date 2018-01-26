Türk Telekom, müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Türk Telekom, Online İşlemler uygulamasına “Siri ile Lira Gönderme” teknolojisini ekledi. Siri üzerinden lira gönderme işlemiyle, Türk Telekom kullanıcıları Apple’ın sesli asistanı Siri’ye sesli komut vererek çok daha kolay ve hızlı bir şekilde birbirlerine Lira gönderebiliyor.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, hızlı ödeme, paket değişikliği ve kota takibi gibi hizmetlerle kullanıcılarına büyük kolaylık sağladığı Online İşlemler Uygulamasının App Store’da yer alan son versiyonuyla, bir yeniliği daha müşterilerinin hizmetine sunuyor. Türk Telekom, Apple’ın sesli asistanı Siri ile kullanıcılarına yalnızca sesli komut vererek başka bir numaraya lira gönderme imkanı sağlıyor.

Kullanıcıların başka bir numaraya Lira gönderebilmeleri için istedikleri kişinin adını ve göndermek istedikleri tutarı Siri’ye sesli olarak iletmeleri yeterli oluyor.Siri ile lira gönderme özelliğini kullanmak isteyen Türk Telekom mobil hat sahibi Apple kullanıcıları, Türk Telekom Online İşlemler Uygulamasını indirerek bu hizmetten anında faydalanabiliyor.