Türkiye’deki kökleri 1892 yılına rastlayan AXA, Simge Fıstıkoğlu’nun sunduğu ve profesör doktor İlber Ortaylı’nın konuşmasıyla zenginleştirdiği bir gece ile konuklara 125 yıllık hikayesini anlattı.

AXA Sigorta’nın Türkiye’de üç farklı yüzyıla yayılan hikayesini ve bu döneme damgasını vuran önemli tarihi olayları bir araya getirdiği “3 Asrın Hikayesi” adlı kitabının da tanıtıldığı gece, AXA Sigorta CEO’su Guillaume Lejeune’ün konuşması ile başladı. Ünlü tarihçi ve yazar Prof.Dr. İlber Ortaylı ile ekranların sevilen yüzü Simge Fıstıkoğlu, AXA Sigorta’nın Türkiye’deki hikayesi ve Türkiye’de sigortacılığın tarihi üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Gece ayrıca ses sanatçısı Dilek Türkan’ın konseri ile devam etti. İş ve cemiyet hayatından isimlerin, AXA Sigorta acentelerinin ve çalışanlarının katıldığı etkinlik boyunca konuklara, üç yüzyılı temsil eden Türk mutfağının beğenilen tatlarından farklı lezzetler sunuldu.

“3 Asrın Hikayesi Türkiye’ye Güvenimizin Simgesi”

AXA Sigorta olarak Türkiye’de 125 yıldır faaliyet gösterdiklerini anlatan AXA Sigorta CEO’su Guillaume Lejeune, “AXA olarak üç farklı yüzyıla yayılan bir süredir bu topraklardayız. ‘3 Asrın Hikayesi’ de bu beraberliğin, Türkiye ve dünya tarihinin önemli bir belgelemesi ve Türkiye’ye duyduğumuz güvenin önemli bir simgesi. Pek çok değişimi barındıran bu yolculukta, zorluklar karşısında sayısız fedakarlık yapan bir ulusun yükselişine şahitlik ettik. Sevindirici gelişmelerin yanı sıra kötü olayları da birlikte yaşadık, zorlukları da birlikte aştık. Tüm bu süreçte Türk halkı bize güven duymaya, bize inanmaya devam etti. Sadece varlıklarını ve hayatlarını değil, hayallerini ve geleceklerini de bize emanet ettiler. AXA Sigorta olarak 125 yıl boyunca her gün bu güvene layık olmak için çalışmaktan hiç vazgeçmedik “ dedi