Suudi Arabistan’a Petrol Gözü İle Bakılmasını İstemiyoruz
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Suudi Arabistan’a Petrol Gözü İle Bakılmasını İstemiyoruz


Suudi Arabistan’a Petrol Gözü İle Bakılmasını İstemiyoruz
Suudi Arabistan’a Petrol Gözü İle Bakılmasını İstemiyoruz Hatice Demir - Tarih: 2018-01-26 Saat: 10:25:42
Anasayfa Eko Gündem Suudi Arabistan’a Petrol Gözü İle Bakılmasını İstemiyoruz

Suudi Arabistan Prensesi Reema bint Bandar Al Saud ülkesinin son dönemlerde ekonomik dönüşüme büyük önem verdiğini dile getirerek artık bu ülkenin para biriminin insan kaynağı olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan son yıllarda büyük bir ekonomik dönüşüm yaşamaya başladı. Özellikle petrole bağımlı yaşam şeklinden uzaklaşmayı planlayan Suud yetkililer farklı ekonomik modeller üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda duyurulan ve 500 milyar dolar harcama yapılarak bir ülke büyüklüğünde ve tamamen yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak yapılacak olan bir şehrn inşa edileceği duyurusu oldukça dikkat çekici olmuştu. Ardından kadınlara otomobil kullanma izni verilmesi, stadyumlarda maç izlemenin serbest hale getirilmesi ve sinemaların yeniden açılması gibi önemli sosyal adımlar da dikkatlerden kaçmıyor.

Bize Sadece Petrol Olarak Bakılmasını İstemiyoruz

Kraliyet Ailesi'nin önemli isimlerinden Suudi Arabistan Prensesi Reema bint Bandar Al Saud da bu konuda yorum yaparak ülkesinin artık farklı bir dönemece girdiğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde Suudi Topluluk Sporları Federasyonu Başkanı olarak atanan ve sporla ilgili üst düzey göreve getirilen ilk kadın olan Reema bint Bandar, Davos'ta düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada ülkesine artık sadece petrol ülkesi olarak bakılmasını istemediğini belirtti.

Al Saud, kadınların rolünün ülkenin ekonomik dönüşümünün başarılmasında kritik derecede önemli olduğunun da altını çizerek artık kadınların nefes alma ve hayal kurma şansına sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Ülkedeki reform hareketlerinin kadın ve erkeklerin toplum içerisindeki entegrasyonunu geliştireceğini belirten Al Saud, bu durumun da zaman içerisinde para harcama alışkanlıklarına etki edeceğini belirtti.

Suudi Arabistan reema saudi
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