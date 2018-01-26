Asya hisselerindeki karışık seyir bugünde devam ediyor. Dolar ise ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan açıklama sonrasında dengeye oturmuş görünüyor.

Asya Hisselerindeki Seyir Karışık İlerliyor

Uluslararası piyasaların bugünkü gelişimi incelendiğinde Asya hisselerinin karışık bir seyir halinde olduğu gözlemlendi. Trump’ın dolar kuru tartışmasına müdahil olması, doların dengeye gelmesini sağladı.

ABD Başkanı, ülkenin Hazine Bakanı yorumuna sert bir yorum yapmıştı. ABD’nin hazine başkanlık görevini yürütmekte olan Steven Mnuchin doları aşağı eken ifadeleri “Zayıf bir dolar ülkenin ihracatı açısından olumlu” şeklinde olmuştu. ABD Başkanı Trump ise bu yoruma “Ben karşımda hem ülke içerisinde hem de dış ticarette doların güçlü olmasını istiyorum” şeklinde yanıt vermişti. İşte tüm bu gelişmeler doların dalgalı bir seyre girmesine neden oldu. Trump tarafından yapılan bu yorum ise kurun yeniden dengeye gelmesini sağladı.

Küresel piyasaların günlük değişimi ise şöyle oldu. Japonya’da ülkenin para birimi Yen’in düşüşüyle, hisselerde geriledi. Güney Kore’de hisseler yükselişe geçti. Hong Kong hisselerinde de yukarı yönlü hareketler gözlemlendi. ABD’nin hazine tahvillerindeki son durum ise, dünkü değer yükselişinin yerini kısmen düşüşler aldı. Bunların yanında Sydney piyasaları bugün tatil nedeniyle kapalı! Bu nedenle hisselerin durumu işlemlerin başlamasıyla netlik kazanacak.

Standard & Poor's 500 Endeksi günü yatay bir seyirle tamamladı. Seyrin yatay olmasını dolar kurundaki hareketlilik tetikledi. Tüm bunların yanında Batı Teksas tipi ham petrol bu haftanın Çarşamba gününde üç yılın zirvesini gördü. Batı Teksas tipi ham petrolde varil fiyatı dün ise düşüş kaydetti. Kripto para birimi Bitcoin sert düşüşler sonrasında 11 bin doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor.