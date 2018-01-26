Bankalar dönem dönem ihtiyaçlar doğrultusunda kredi kampanyaları düzenlerler. Eğitimden sağlığa, düğünden tatile, ev satın almak isteyenlerden otomobil sahibi olmak isteyenlere kadar çeşitli kampanyalar düzenlenir. Uygulanan faiz oranları da ihtiyaca, yararlanılan kredi kampanyası ve çeşitli kriterlere göre farklılık gösterir.

Her bankanın uyguladığı ihtiyaç kredisi faiz oranı farklıdır. Aynı zamanda bir bankanın çalışan, emekli, kredinin ipotekli alınması ya da kampanyadan yararlanılması gibi özelliklere göre uygulanan faiz oranları da farklıdır. Kredi başvurusu yapanlarda ilk dikkat edilenler arasında her zaman kredi notu ile gelir durumları bulunmaktadır. Kredi notu düşük olanlara kredi verilmez, notu iyi olanlara ise kredi verilir. Ancak kredi notu iyi bile olsa geliri olmayan ya da gelirlerini bankaya belgeli olarak sunamayanlardan kişilere de kredi verilmez. Bu kişilerin kendi üzerine olduğu gayrimenkul tapusu ve fotokopisi beyan etmeleri istenir.

Kredi Notuna Göre Belirlenen Faiz Oranları!

Bankalar kampanyalar ve ihtiyaçların yanı sıra aynı zamanda faiz oranlarını kredi notuna göre de belirler. Kredi notu iyi olmayan kişiler kredi ödemeleri konusunda bankaya güven vermezler. Bu sebeple de faiz oranları yüksek tutulur. Kredi notu çok düşük olan bir kişiye uygulanan faiz oranı ile yüksek olan bir kişiye uygulanan faiz oranı çoğu zaman farklı olur. Örneğin şuanda Garanti Bankası'nın kış mevsimine ve kış ihtiyaçlarına özel düzenlediği anında ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 1,39, yüzde 1,49 ve yüzde 1,59'dur. Düşük kredi notuna sahip olanlar için banka yüzde 1,59 faiz uygularken, yüksek kredi notu olanlara yüzde 1,39 faiz oranı uygular. Bankanın düzenlediği bu kampanyadan da 48 ay vadeli 15.000 TL kredi çeken bir kişinin geri ödeyeceği toplam tutarlar ise 21.916,00 TL ile 23.036,05 TL olur. Yani düşük ve yüksek kredi notuna sahip olanların faizli ödeyecekleri geri ödemeler arasında 1.120,05 TL fark olur.

48 Aya Kadar Uzanan Ödeme Planları!

İhtiyaç kredilerinde düzenlenen ödeme planı süresi en fazla 48 ay/4 yıl olarak belirlenir. Vadenin asgari ve azami süresi BDDK mevzuatları gereğince düzenlenir. Ancak bazı bankalar yine kampanya dahilinde ya da kendi kuralları çerçevesinde bu süreyi 36 ayda sınırlı tutabilmektedirler. Örneğin; Türk Ekonomi Bankası (TEB) ihtiyaç kredisinde 36 ay vadeli imkan tanır. Benzer şekilde Ziraat Bankası eğitim kredisi kampanyasında en fazla 36 ay vadeli ödeme planı düzenlenir.

Yani ihtiyaç kredilerinde ne olursa olsun vade süresi uzatılamıyor. Ancak 48 ay vade ile daha yüksek miktarda kredi alınabiliniyor. Bu durumda da kişilerin kredi teminatı için ipotek göstermeleri isteniyor.

Alınan bir kredinin hangi amaç ile alındığı bankalar için önemlidir. Bu aynı zamanda kişiler için de avantajlıdır. Eğitim harcamaları için temin edilen bir kredide standart ihtiyaç kredisi kullanılması yerine eğitim kredisi kampanyasından yararlanılmasında daha uygun faizli kredi verilir. Benzer şekilde otomobil satın almak için alınan 15.000 TL kredi için ihtiyaç kredisi yerine taşıt kredisinden yararlanmak daha avantajlı olmaktadır. Bu durumda da 15.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? sorusu için ilk önce ihtiyacın ne olduğuna karar verilmesi çok daha doğru olur.

Temin edilen 48 ay vadeli 15.000 TL kredi için yüzde 1,33 oranında faiz uygulanırsa 449,71 TL ödeme yapılır. Yüzde 1,35 faizle 451,99 TL, yüzde 1,45 faizle 463,52 TL ödeme yapılır.