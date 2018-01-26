Borsa İstanbul kapılarını bugün haftanın son işlem günü için açtı. BIST 100 endeksi gün açılışını 118.900 puanın üzerinde yaptı.

BIST 100 Endeksi Gün Açılışını Yüzde 0,29 Değer Artışıyla Yaptı

BIST 100 endeksi haftanın beşinci işlem günü olan 26 Ocak 2018 tarihine yükseliş yönlü başladı. Endeks değerindeki artış yüzde 0,29’a denk geldi. Artışın BIST 100’e yansıması ise 343 puan olarak hesaplandı. Açılıştaki göstergeler ise BIST 100 endeksinin 118.947,05 puanla güne başladığını kaydetti.

Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi bugüne yüzde 0,18’lik artışla başladı. Holding endeksi dünün aksine gün açılışında yüzde 0,41’lik değer artışına ev sahipliği yaptı.

Borsadaki sektör endeksleri incelendiğinde, günün en iyi çıkışını iletişimin yaptığı görüldü. Endeks değeri açılışta yüzde 0,93’ü bulan oranda değerlendi. Bugünün en kötü açılışını yapan sektör endeksi ise finansal kiralamayla faktöring oldu. Endeks değerindeki kayıp yüzde 0,30’a işaret etti.

Tüm Zamanların En İyi Puanı Görüldü

Borsa İstanbul’da dün BIST 100 endeksi tüm zamanların rekor puanına ulaştı. Gelinen nokta 120 bin 320 puan oldu. Bu puanın görülmesi sonrasında borsadaki kâr satışları arttı ve endeks değeri gerilemeye girdi. Gün sonundaki düşüş yüzde 0,87 oldu. 25 Ocak 2018’in kapanışı ise 118 bin 604 puan olarak gerçekleşti.

Piyasa uzmanlarına göre BIST 100 endeksi teknik açıdan değerlendirildiğinde, psikolojik direnç noktası 120 bin puan olacak. Uzmanlara göre endeks 117 bin 500 seviyesinde destek konumuna gelmiş olacak.

Piyasalar bugün yurtdışından gelecek yoğun bir veri akışını takip edecek. Yapılacak açıklamalardan biri İngiltere ile ABD’nin 2017 yılı son çeyrek büyüme sonuçları olacak. Bunun yanında ABD Başkanının Davos açıklamaları da merak edilenler arasında yer alacak.