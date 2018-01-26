En yeni teknolojileri rakipsiz fiyatlarla tüketicilerle buluşturan MediaMarkt, 27-31 Ocak tarihlerinde geçerli olacak geleneksel sezon sonu stokları eritme kampanyası ile depolardaki ürünlerini %50’ye varan indirimlerle satışa sunuyor

Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, depoları boşaltan yeni kampanyasıyla rakipsiz fiyatları tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. 27-31 Ocak tarihleri arasında tüm MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak kampanya kapsamında birçok elektronik eşyada %50’ye varan indirimler tüketicileri bekliyor.

Lenovo Idepad 320 model dizüstü bilgisayar 1.399 TL, Philips’in 4K Ultra HD görüntü kalitesi sunan 43 inç akıllı televizyonu ise 2.299 TL’ye satışa sunuluyor. Cep telefonlarından, aksesuarlara tüm kategorilerde indirimlerin olacağı kampanyada, küçük ev aletleri ve beyaz eşyalar ise bu kampanyaya özel %30’a varan indirimle sunulacak. Yapı Kredi Worldcard ve İşbankası Maximum Card’a peşin fiyatına 6 ve 12 taksit fırsatı sunan kampanya dahilinde Denizbank’tan 48 aya varan vadelerle kredi de kullanılabiliyor.