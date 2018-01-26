Hotpoint ve Indesit markalı ürünleriyle faaliyet gösteren Whirlpool Corporation Türkiye, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde birincilik ödülüne layık görüldü. Whirlpool Corporation Türkiye Genel Müdürü Gabriele Esposito,''Manisa’da gerçekleştirdiğimiz soğutucu ve çamaşır makinesi üretimimiz ve 273 milyon 576 bin dolarlık ihracatımızla Ege Bölgesi’nde üst üste 8'inci kez ihracat şampiyonu olduk. Hedefimiz ihracatta 10 yılda 10 şampiyonluk'' dedi.

Whirlpool Corporation, Türkiye Ege ihracat şampiyonluğunu bu yıl da sürdürerek aralıksız 8’inci kez elektrik elektronik sektöründe birinciliği göğüsledi. Whirlpool Corporation Türkiye, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen ve sektöründe en yüksek ihracatı gerçekleştiren ilk üç firmanın ödüle layık görüldüğü ödül töreninde 2017 yılında gerçekleştirdiği 273 milyon 576 bin dolar ihracat tutarı ile elektrik-elektronik kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Whirlpool Corporation Manisa Soğutucu Fabrikası, 2017 yılında ürettiği soğutucuların yüzde 86’sını, çamaşır makinesi fabrikası ise yüzde 96’sını ihraç etti.

Dünyanın en büyük beyaz eşya üreticisi Whirlpool Corporation’ın Manisa’daki iki fabrikası Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleri için bir ihracat üssü konumunda bulunuyor. Fabrikalarda üretilen ürünler başta İngiltere ve İtalya olmak üzere 89 ülkeye ihraç ediliyor. Fabrikanın 2000’li yılların başında 250 bin adet olan üretim kapasitesi, yapılan yatırımlarla 2017 yılında yaklaşık 2,5 milyon adede ulaştı. 2010 yılında ihracatta 1 milyon adedi aşarak bir rekor kıran Manisa Soğutucu Fabrikası, 2017 yılında toplam 894.151 adet soğutucu ihraç ederken, Çamaşır Makinesi Fabrikası ise 761.275 adet çamaşır makinesi ihraç etti.

Türkiye’nin Whirlpool Corporation için çok önemli olduğunu vurgulayan Whirlpool Corporation Türkiye Genel Müdürü Gabriele Esposito şunları kaydetti: “Manisa’da gerçekleştirdiğimiz soğutucu ve çamaşır makinesi üretimimiz ve 273 milyon 576 bin dolarlık ihracatımızla Ege Bölgesi’nde üst üste 8'inci kez ihracat şampiyonu olduk. Hedefimiz ihracatta 10 yılda 10 şampiyonluk. 23 yıldır Türkiye’de üretim yapan bir firma olarak kendimizi bu pazarda yabancı oyuncu olarak hissetmiyoruz. Yerli üretimimizin gücü ve globalden getirdiğimiz bilgi birikimi ile bir başarı hikayesi yazmaya hazırlanıyoruz. Türkiye hem endüstriyel ayak izimiz hem de pazardaki operasyon yapımız için kilit konumda. Manisa’daki yüksek kalite standartlarında çamaşır makinesi ve solo buzdolabı üreten fabrikalarımızla tüm dünyanın dört bir tarafına ihracat yapıyoruz. Manisa, tüm Whirlpool markalarının solo buzdolaplarının üretimi için Whirlpool EMEA’nın referans fabrikaları arasında yer alıyor. Ege Bölgesi’ne yaptığımız yatırımların karşılığını alıyor olmak bizler için büyük bir mutluluk sebebi. İnanıyorum ki Whirlpool Corporation’ın EMEA liderliği Türkiye ile yükselecek. Bu coğrafyada Türkiye’yi daha yüksek performanslı ülkelerden biri haline getirmek istiyoruz.”

Yeni Bir Perakendecilik Anlayışı

Esposito, Whirlpool Corporation’ın diğer yandan stratejik pazar olarak gördüğü Türkiye’de Hotpoint markasına yatırım yaparak ilerleyeceğini belirtti. Türkiye'de sadece üretim yapan bir şirket değil aynı zamanda perakende şirketine dönüşmeyi hedeflediklerini belirten Esposito, şöyle devam etti: ''Hotpoint, 106 yıllık geçmişiyle çok köklü, güçlü ve arka arkaya tam 11 yıl İngiltere’nin en güvenilir beyaz eşyası seçilen bir marka. Türkiye genelinde 71 ilde, bine yakın noktada satış yapıyoruz ve her yıl bu rakamı artırarak devam etmeyi hedefliyoruz. Yeni mağazalarımızı dünya klasmanındaki perakendecilik anlayışı ile düzenliyor. Tüketicilerimize en üst seviyede müşteri deneyimi yaşayabilecekleri yeni bir konsept sunuyoruz. Yeni konsept mağazalarımız ile markanın kalite yaklaşımını vitrine taşıdık.”