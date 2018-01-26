SABIC Clariant'ın Hisselerini Satın Aldı
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SABIC Clariant'ın Hisselerini Satın Aldı


SABIC Clariant'ın Hisselerini Satın Aldı
SABIC Clariant'ın Hisselerini Satın Aldı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-26 Saat: 11:14:57
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SABIC bir süredir Clariant ile görüşmeler içerisindeydi. Bunun üzerine yapılan görüşmelerin ardından Clariant'ın hisselerinin yüzde 24.99'luk kısmını satın aldığını açıkladı.

Özel kimyasallar alanında bir dünya lideri olan Clariant, hisselerinin %24,99’unun kimya sektöründe faaliyet gösteren iş ortağı SABIC tarafından satın alındığını doğruladı. Öncesinde White Tale ve 40 North adlı kuruluşların elinde bulunan bu hisseleri alan SABIC, Clariant’ın en büyük hissedarı haline geldi.

Sektör teamülleri gereğince, SABIC’in hisseleri alma niyeti Clariant’a işlem öncesinde bildirilmişti. Dünyanın önde gelen kimya şirketlerinden olan SABIC, Clariant gibi özel kimyasallar alanında faaliyet göstermenin yanı sıra, Scientific Design adlı iş ortaklığının da Clariant ile birlikte üyesi.

Clariant, önümüzdeki haftalarda SABIC ile müzakerelere başlayarak yeni durumu incelemeyi ve değer yaratma yollarını araştırmayı planlıyor. Clariant diğer hissedarlarıyla olağan diyalogunu da sürdürecek

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