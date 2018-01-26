Bakan Bülent Tüfenkci, dayanıklı tüketim mallarının garanti süresi ve arızalı ürünlerin tamir edilmesine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Vatandaşların dikkatli olması gerektiğinin altını çizerek, merdiven altı servislerin bakanlığa şikayet edilmesini istedi.

“Yetkili Servisler Kullanma Kılavuzlarında Yazıyor”

Gümrük ve Ticaret Bakanı beyaz eşya tüketicilerini uyaran açıklamasında, garantisi bitmemiş ürünlerin bozulması halinde yetkili servislere bildirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bazı firmaların yetkili servis adı altında hizmet verdiğine işaret ederek, söz konusu firmaların herhangi bir yetkisinin olmadığını söyledi. Yetkili servislerin üreticiler veya ürünün ithalatçısı tarafından tanımlandığına vurgu yapan Bakan Tüfenkci, söz konusu servislerin ürünün kullanma kılavuzlarında belirtiğini ifade etti.

“Yetkili Servisler Tek Adres Olmalı”

Gümrük ve Ticaret Bakanı vatandaşları uyaran açıklamasında, “Dayanıklı tüketim malları, günlük hayatımızın her alanında kullanılıyor. Bu ürünlerde herhangi bir bozulma durumu yaşandığında, ürünlerin arızasının giderilmesi için yetkili servislere başvurulmalı. Bu konuda servislerin yetki belgeleri ve yeterlilik belgeleri dikkate alınmalı. Özellikle de garanti kapsamında giderilecek arızalarda, başvurulacak tek adres yetkili firmalar olmalı. Merdiven altı olan ve hizmet sonrasında garanti vermeyen yerlerden uzak durulmalı” dedi. Tüfenkci vatandaşları, kendini yetkili servis gibi gösteren firmalara karşıda uyardı. Bu gibi firmaların bakanlık bünyesine iletilmesini de istedi.

“Tüketiciye Karşı Özel Servislerinde Bazı Sorumlulukları Var”

Bakanın bilgi aktardığı diğer bir konu hizmet sonrasında özel servislerinde sorumluluklarının olduğu noktasında oldu. Bu kapsamdaki sorumlulukların “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” başlığında düzenlendiğini söyleyerek, “Özel servisler hizmet sonrasında servisin alındığına ilişkin fiş düzenlemekle yükümlü. Bunun yanında parça değişimlerinde söz konusu parçalar ve bu parçaların fiyat listesini, hizmet alacak vatandaşların görebileceği ve inceleyebileceği bir konuma asmak zorunda” şeklinde konuştu.