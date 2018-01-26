Doğtaş Kelebek Mobilya Ödüle Doymadı
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Doğtaş Kelebek Mobilya Ödüle Doymadı


Doğtaş Kelebek Mobilya Ödüle Doymadı
Doğtaş Kelebek Mobilya Ödüle Doymadı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-26 Saat: 11:48:21
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CNR Mobilya fuarında tamamlayıcı misyonuyla yer alan Doğtaş Kelebek Mobilya Mobilya Dernekleri Federasyonu tarafından ödüle layık görüldü.

CNRİMOB 2018 Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı dolayısıyla fuarın misyonunu tamamlayıcı bir organizasyon olarak tüm sektör temsilcilerinin davet edildiği ve MOSFED (Mobilya Dernekleri Federasyonu) tarafından düzenlenen gala yemeğinde, Doğtaş Kelebek Mobilya’ya 3 ödül birden takdim edildi.

Birlik ve beraberlik anlayışıyla sektörün gelişmesi adına adımlar atmayı misyon olarak belirleyen Doğtaş Kelebek Mobilya, hem Tasarım ve Arge’ye önem veren hem de Turquality desteği ile global marka olma yolunda hızlı büyümesini sürdüren firmalar arasında yer alarak; 3 ödüle layık görüldü.

Tasarım Merkezi açan firma ödülünü alan Doğtaş Kelebek Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan bu anlamlı ödülle ilgili: “Uzun yıllardır tasarıma verdiğimiz önem, gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve bu alanda gelişmeye yönelik attığımız adımlarla sektörde önemli bir yer edindik. Geçtiğimiz yıl Tasarım Merkezi olarak faaliyet göstermek amacıyla T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuruda bulunduk. Başvuru yapan yüzlerce firma arasında 72. sıradan başvurumuzun kabul edildiğini öğrendik ve Tasarım Merkezi Belgesi sahibi olduk. Bu vesileyle MOSFED tarafından ödül almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.

Turquality / Marka Destek Programı’na katılan firma ödüllerini teslim alan Doğtaş Kelebek Marka Yönetimi ve Satış Genel Müdür Yardımcısı İlhan Tunçman ise ödüllerle ilgili olarak; “Devletimizin başlattığı Turquality destek programına 2008 yılında Doğtaş, 2014 yılında da Kelebek markamızla dahil olup yurtdışı yatırımlarımızı hızlandırdık. Bugün yurtdışında yer alan 50’nin üzerinde mağazamızla Türk mobilyasının kalitesini ve değerli tasarımlarımızı dünyanın birçok noktasında müşterilerimizle buluşturuyoruz. Hem Doğtaş hem de Kelebek markalarımızla ödül aldığımız için gururluyuz” dedi.

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