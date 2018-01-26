Duru Beytepe Projesi Kampanya Seçeneğiyle Fark Yaratıyor
Advert Advert Advert


Duru Beytepe Projesi Kampanya Seçeneğiyle Fark Yaratıyor


Duru Beytepe Projesi Kampanya Seçeneğiyle Fark Yaratıyor
Duru Beytepe Projesi Kampanya Seçeneğiyle Fark Yaratıyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-26 Saat: 11:50:35
Anasayfa Şirketler Duru Beytepe Projesi Kampanya Seçeneğiyle Fark Yaratıyor

Tona Yapı ile Safe İnşaat iş ortaklığı sonrasında tamamlanan Duru Beytepe vatandaşlar için sunduğu yeni kampanyalı fiyatlarıyla fark yaratmaya devam ediyor.

Başkent’in gözde yerleşim yerlerinden Beytepe’de hayata geçirilen Duru Beytepe projesi, sunmuş olduğu kampanyalarla kaliteli ve huzurlu yaşamın kapılarını aralıyor. Duru Beytepe, peşin ödemede %20, lansmana özel %10 indirim, firma bünyesinde 50 aya varan vade farksız ve kişiye özel ödeme planları ile 15 Şubat’a kadar büyük fırsat sunuyor. Sunmuş oldukları kampanya ile hem Ankara hem de Türkiye ekonomisine kazanç sağlamayı amaçladıklarının altını çizen Tona Yapı&Safe İnşaat Ortaklığı İcra Kurulu Başkanı İlhan Erdal “15 Şubat’a kadar devam edecek olan kampanyamız ile Duru Beytepe’de kaliteli bir yaşamın kapılarını aralayacağız” dedi.

Duru Beytepe İle Doğanın İçinde Bir Yaşam

Toplamda 47.276 m2’lik arazi üzerine kurulan ve 484 daireden oluşan proje, bünyesinde barındırdığı çocuk oyun alanları, sosyal yaşam alanları ve sağlıklı yaşam alanları ile fark yaratıyor. 2+1’den 5+1’e kadar olan konut seçenekleri ile modern yaşamın yansımalarının detaylandırıldığı proje, aynı zamanda doğanın huzur veren yapısı ile birlikte vatandaşların ilgisine sunuluyor. Açık ve kapalı spor alanları seçenekleri ile konut sahiplerinin karşısına çıkan Duru Beytepe, basketboldan futbola, tenisten bisiklet parkuruna kadar birçok olanağı da konut sahipleri ile buluşturuyor. 

duru beytepe ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
15.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 15.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Her bankanın uyguladığı ihtiyaç kredisi faiz oranı farklıdır. Aynı zamanda bir bankanın çalışan, emekli, kredinin ipotekli alınması ya da kampanyadan yararlanılması gibi özelliklere göre uygulanan faiz oranları da farklıdır. Kredi başvurusu yapanlarda...
10.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
10.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Kredi başvurusunda bulunma ve bunların geri ödemelerini yapma çeşitli unsurlara göre değişiklik gösteriyor. Alınan 10.000 TL kredinin bireysel harcamalar, konut, taşıt ya da düzenlenen diğer kampanyalar...
5.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
5.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Bankalardan kredi çekme ve kredi geri ödemeleri için çeşitli türlerde kriterler ve alternatifler sunuluyor. Bunlar ise kredi başvurusu yapan kişilerin sigortalı olup olmaması, gelirlerinin olup olmaması, kredi notu...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Garanti Bankası Bir İlki Başardı
Garanti Bankası Bir İlki Başardı
Türk Müteahhitler Yurt Dışında 14 Milyarlık İş Üstlendi
Türk Müteahhitler Yurt Dışında 14 Milyarlık İş Üstlendi