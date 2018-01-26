Başkent’in gözde yerleşim yerlerinden Beytepe’de hayata geçirilen Duru Beytepe projesi, sunmuş olduğu kampanyalarla kaliteli ve huzurlu yaşamın kapılarını aralıyor. Duru Beytepe, peşin ödemede %20, lansmana özel %10 indirim, firma bünyesinde 50 aya varan vade farksız ve kişiye özel ödeme planları ile 15 Şubat’a kadar büyük fırsat sunuyor. Sunmuş oldukları kampanya ile hem Ankara hem de Türkiye ekonomisine kazanç sağlamayı amaçladıklarının altını çizen Tona Yapı&Safe İnşaat Ortaklığı İcra Kurulu Başkanı İlhan Erdal “15 Şubat’a kadar devam edecek olan kampanyamız ile Duru Beytepe’de kaliteli bir yaşamın kapılarını aralayacağız” dedi.

Duru Beytepe İle Doğanın İçinde Bir Yaşam

Toplamda 47.276 m2’lik arazi üzerine kurulan ve 484 daireden oluşan proje, bünyesinde barındırdığı çocuk oyun alanları, sosyal yaşam alanları ve sağlıklı yaşam alanları ile fark yaratıyor. 2+1’den 5+1’e kadar olan konut seçenekleri ile modern yaşamın yansımalarının detaylandırıldığı proje, aynı zamanda doğanın huzur veren yapısı ile birlikte vatandaşların ilgisine sunuluyor. Açık ve kapalı spor alanları seçenekleri ile konut sahiplerinin karşısına çıkan Duru Beytepe, basketboldan futbola, tenisten bisiklet parkuruna kadar birçok olanağı da konut sahipleri ile buluşturuyor.