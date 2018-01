Türkiye’deki 30 yılı geride bırakan McDonald’s’ın 255’inci restoranı Pangaltı’da hizmete girdi.

McDonald’s yeni restoran açılışları ile Türkiye’deki büyümesini sürdürüyor. İstanbul’daki 106’ncı restoranı olan McDonald’s’ın Pangaltı şubesi açıldı. Restoran, 240 metrekarelik alanı, kahvaltı hizmeti ve 27 çalışanıyla haftanın 7 günü 7:30-02.00 saatleri arasında hizmet verecek.

“Amacımız her bakımdan misafirlerimize keyifli bir restoran deneyimi yaşatmak” diyen McDonald’s Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, “McDonald’s olarak önceliğimiz misafirlerime dekordan sunduğumuz ürünlerin lezzetine, ürün ve servis kalitemizden gıda güvenliğine kadar her şeyi titizlikle ulaştırmak. Pangaltı şubemizle de ailelerin her yaştan üyeleri ile rahat vakit geçirebilecekleri bir ortam sunacağımıza inanıyorum.” dedi.

Pangaltı McDonald’s adres: Ergenekon Mah. Halaskargazi cad. No:63 B-1 Şişli / İstanbul Ramada Otel altı