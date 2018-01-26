Amerika’nın en büyük gıda fuarlarından Winter Fancy Food, bu sene Türkiye’nin ödüle doymayan yerli propolis üreticisi BEE’O’yu ağırladı.

Winter Fancy Food Show 2018, bu yıl 21-23 Ocak’ta San Francisco’da düzenlendi. Tüm dünyadan yaklaşık 1400 markanın katıldığı fuarda 80 binden fazla ürün sergilendi. Binlerce yeni ürünün buluştuğu fuarda, sözleşmeli Arıcılık Modeliyle üretilmiş Türkiye’nin ilk yerli propolis üreticisi BEE’O da, yurt dışına ihraç ettiği BEE&YOU markalı ürünleriyle yerini aldı.

Geçen yıl Amerika’nın Gıda Oskarı sayılan Gurme Özel Ürünler İnovasyon Ödülleri’nde (Sofi Awards) yeni ürün kategorisinde birincilik ödülüne layık görülen BEE’O Propolis Fındık Kakao Ham Bal ürünü bu yıl da fuarda büyük ilgi gördü.

BEE’O Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, fuarla ilgili heyecanını şöyle dile getirdi; “Yıllık olarak yaklaşık 130 milyar Dolar gıda ürünleri ithalatı yapan Amerika’nın en prestijli fuarlarından birinde yer almak ülkemiz için de ekibimiz için de çok büyük bir gurur. Anadolu propolisini tüm dünyaya tanıtıyor ve tüketicilerimizden gelen geri bildirimleri birebir onlardan duyuyoruz. Bu, her şeyden daha değerli… Bu yola çıkarken bu günleri hayal etmiştik… Daha gidecek çok yolumuz var. Bizi destekleyen herkese ve BEE’O ailesine teşekkür ediyoruz.”

BEE’O, İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent firmasında uzman gıda ve ziraat mühendisleri kontrolünde üretiliyor. Ham halde tüketilemeyen propolis için geliştirdiği ekstraksiyon yöntemi ve gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla birçok farklı ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü. Ürünlerini Amerika, Kore, Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan ve Pakistan’a ihraç ederek Anadolu propolisini tüm dünyaya tanıtma adına emin adımlarla ilerliyor.

Ödüller;

- Borsa İstanbul-En Hızlı Büyüyen Kobi Ödülü 2014

- İTÜ Arı Teknokent-BEETECH 2016

- TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD-İnovasyon Ödülü 2016

- KAGİDER, Ekonomist Dergisi ve Garanti Bankası-Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Ödülü 2016

- Avrupa Birliği-Eco Efficiency 2016

- Amerika Sofi Awards-Yeni Ürün Kategorisi Birincisi 2017

- Türkiye İhracatçılar Birliği-E-İhracat Ödülü 2017

- Design Turkey-Tasarım Ödülü 2017

- Türkiye Girişimcilik Zirvesi-E-Ticaret Ödülü 2017

- Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği-Türkiye’nin En Başarılı 10 Genci Ödülü 2017

- Türkiye İhracatçılar Meclisi-Türkiye İnovasyon Ligi (İnovaLİG) Ödülü 2017

- ELELE Avon Kadın Ödülleri-Girişimcilik Ödülü 2017