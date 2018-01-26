Dünyanın en çok satan elektrikli otomobili NISSAN LEAF, ‘What Car?’ tarafından ‘2018 Yılının En İyi Elektrikli Otomobili’ seçildi. NISSAN’ın xStorage sistemi ise ‘What Car?’da ‘Teknoloji Ödülü’ne layık görüldü.

NISSAN LEAF satışa sunulduğu günden bu yana almış olduğu ödüllere bir yenisini daha ekledi. 2011 yılında yollara çıkan ilk nesil de dahil olmak üzere bugüne kadar uluslararası alanda toplam 114 ödül alan NISSAN LEAF, son olarak ‘What Car?’ tarafından ‘2018 Yılının En İyi Elektrikli Otomobili’ seçildi. Yeni NISSAN LEAF, İspanya’da gerçekleştirilen ‘NISSAN Electric Ecosystem Experience’ kapsamında Avrupa basınına tanıtıldı.

Ayrıca, NISSAN’ın geri dönüştürülmüş pilleri kullanarak enerji depolama imkanı sağlayan xStorage sistemi ‘What Car?’da ‘Teknoloji Ödülü’ne layık görüldü.

Avrupa genelinde otomobil tutkunlarının en çok takip ettiği ve en çok ilgi gösterdiği en saygın ödüllerden biri olan ‘What Car?’, aynı zamanda İngiltere medyasının en büyük otomobil satın alma rehberi konumunda bulunuyor.

NISSAN Avrupa Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Philippe SAILLARD, ödülle ilgili yapmış olduğu değerlendirmede: “Yeni NISSAN LEAF, dünyanın en gelişmiş ve en erişilebilir yüzde100 elektrikli aracı. ‘What Car?’ gibi prestijli bir marka tarafından böylesine önemli bir ödül aldığımız için çok mutluyuz. Bu, tarih boyunca satışa sunulan diğer elektrikli araçlardan daha keyifli, daha heyecan verici ve daha fazla bağlanabilir özelliklere sahip bir otomobil.”

Yeni NISSAN LEAF Tasarımıyla Dikkat Çekiyor

Yeni NISSAN LEAF önceki nesil ile karşılaştırıldığında daha dinamik tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkarken, aynı zamanda daha geliştirilmiş teknik yapısıyla gerek performans ve gerekse de menzil noktasında önemli bir gelişim ortaya koyuyor.

Yeni NISSAN LEAF, ayrıca NISSAN'ın otonom sürüş teknolojisi ProPILOT ve e-Pedal ile donatılan Avrupa’daki ilk NISSAN modeli olmasıyla da büyük öneme sahip. e-Pedal sürücüye gaz pedalına uygulanan basıncın arttırılması veya azaltılmasıyla aracı harekete geçirme, hızlandırma, yavaşlatma ve durdurma imkanı tanıyor.

Yeni NISSAN LEAF, lansman tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde 12.000’den fazla satıldı ve Avrupa’da her 12 dakikada bir NISSAN LEAF gerçekleştirilmiş oldu.