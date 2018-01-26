İç Fıstık Altınla Yarışıyor! Kilo Fiyatı 120 Liranın Üzerine Çıktı
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İç Fıstık Altınla Yarışıyor! Kilo Fiyatı 120 Liranın Üzerine Çıktı


İç Fıstık Altınla Yarışıyor! Kilo Fiyatı 120 Liranın Üzerine Çıktı
İç Fıstık Altınla Yarışıyor! Kilo Fiyatı 120 Liranın Üzerine Çıktı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-26 Saat: 12:23:21
Anasayfa Eko Gündem İç Fıstık Altınla Yarışıyor! Kilo Fiyatı 120 Liranın Üzerine Çıktı

İç fıstık fiyatı baklavacıları zora soktu. Kilogram fiyatı 55 liradan 120 liranın üzerine çıktı. Baklavacılar iç fıstık fiyatının baklava fiyatına yansıyacağını belirterek, “Bu gidişle vatandaş baklava tüketemeyecek” dedi.

İç fıstık fiyatı baklavacıları zora soktu. Kilogram fiyatı 55 liradan 120 liranın üzerine çıktı. Baklavacılar fıstık fiyatının baklava fiyatına yansıyacağını belirterek, “Bu gidişle vatandaş baklava tüketemeyecek” dedi.

“İç Fıstık Fiyatını Stokçular Artırdı”

Kısa adı BAKTAD olan Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı, artan iç fıstık fiyatları hakkında açıklama yaptı. Dernek başkanlığını yapmakta olan Mehmet Yıldırım iç fıstık fiyatının stokçular nedeniyle arttırdığını, kilogram fiyatın bugünlerde 122 TL’ye kadar yükseldiğini ifade etti. Stok yapan tüccarın ellerindeki ürünü piyasaya sürmediğini bunun da fiyatları ciddi şekilde yükselttiğini iddia etti.

“Fiyatlara Müdahale Edilmeli”

İç fıstığın hasat döneminde kilo fiyatının 55 ile 58 lira arasında değiştiğinin altını çizerek, bugün gelinen fiyatlara müdahale edilmesi gerektiğinin altını çizdi. İç fıstık mahsulünü elinde tutan stokçuların, ürün sıkıntısına yol açtığını ifade ederek, “Bu fiyatlar, vatandaşın baklava yemesine engel olacak” dedi.

Yıldırım açıklamasında, elde edilen rekoltenin beklentinin altında olduğuna işaret ederek, “Fıstık hasadı beklentinin altında gerçekleşti. Fakat bu durum üründe kıtlık var anlamına gelmiyor. Üretimde piyasanın ihtiyacı olan miktara ulaşıldı. Fıstık ticareti yapan kişiler ve firmalar, üreticideki ürünün alımını yaptı. Fakat ürün arz edilmediği için özellikle iç fıstık fiyatı yavaş yavaş yükseldi ve artmaya da devam ediyor” şeklinde konuştu.

İç fıstık fiyatının 2016 yılında 55 ile 60 lira olduğunun altını çizen Dernek Başkanı Yıldırım, “Baklava yapımında kullanılan fıstık önce 115 TL’ye yükseldi. Geçen süre sonrasında ise fiyatlar iyice arttı. Fiyatların daha da artacağı ifade ediliyor. Bu nedenle tüccarların satış yapmadığı görülüyor” dedi. Bunun yanında böyle giderse, iç fıstığın kilo fiyatının 150 liraya kadar çıkacağını sözlerine ekledi. 

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