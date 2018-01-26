Türkiye’nin 90 yıllık mobilya markası Nurus, CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı kapsamında Mobilya Dernekleri Federasyonu’nun (MOSFED) düzenlediği gala gecesinde 3 ödüle değer görüldü.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç’in ev sahipliğindeki galaya, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Agdaviç’in yanı sıra MOSFED üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı. Mobilya sektörüne yaptıkları katkılardan dolayı duayen isimlerin ödüllendirildiği gecede, Nurus Onursal Başkanı ve Gökyay Vakfı Satranç Müzesi Kurucusu Akın Gökyay ‘Yaşayan Çınarlar Ödülü’ alırken, Nurus ‘AR-GE Merkezi Açan’ ve ‘Turquality Destek Programına Katılan Mobilya Firması’ kategorilerinde iki ödülün sahibi oldu. Sektörün tasarım ve inovasyonla büyümesine sağladığı katkı ve öncü rolü nedeniyle layık görüldüğü ödülleri Nurus adına, Kurumsal İletişim Yöneticisi Yeşim Öztekin aldı.

Ödülünü Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve MOSFED Başkanı Ahmet Güleç’in elinden alan Nurus Onursal Başkanı Akın Gökyay, Ankara’dan dünyaya uzanan ve bu yıl 90’ıncı yılını geride bırakan Nurus’un, inovatif ürünleri ile Türk endüstriyel tasarımlarının olumlu itibarına ve Türk malına olan güvenin artmasına katkı sunduğunu söyledi. Gökyay, “AR-GE ve tasarım yatırımlarını arttırmak, Türk mobilya sektörünün küresel rekabet ortamındaki temsil gücüne güç katmak bakımından son derece önemli. Türkiye’nin ofis mobilyaları alanındaki ilk AR-GE merkezini hayata geçirerek bu alanda öncü bir rol üstlendik. Araştırma geliştirme faaliyetlerine her geçen yıl artan oranlarda pay ayırarak bu öncülüğü devam ettiriyoruz. Türkiye’nin, katma değeri yüksek mobilya ürünleriyle, dünyanın en önemli ihracatçı ülkeleri arasında yer alması hedefi doğrultusunda, tüm sektör paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. MOSFED’e, layık gördükleri ödüller için teşekkür ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.