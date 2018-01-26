Denizden Gelen Bereket 160 Milyon Dolara Kapı Araladı!
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Denizden Gelen Bereket 160 Milyon Dolara Kapı Araladı!


Denizden Gelen Bereket 160 Milyon Dolara Kapı Araladı!
Denizden Gelen Bereket 160 Milyon Dolara Kapı Araladı! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-26 Saat: 13:20:50
Anasayfa İthalat&İhracat Denizden Gelen Bereket 160 Milyon Dolara Kapı Araladı!

Denizlerde avlanan balığın Türkiye ekonomisine katkısı büyük oldu. Muğla merkezli olarak faaliyet gösteren Kılıç Deniz adlı firma, geçen yıl tek başına 160 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Denizlerde avlanan balığın Türkiye ekonomisine katkısı büyük oldu. Muğla merkezli olarak faaliyet gösteren Kılıç Deniz adlı firma, geçen yıl tek başına 160 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Her Gün 444 Bin 444 Dolarlık İhracat!

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, 2017 yılında balık ihracatından büyük kazanç sağladı. Karadeniz’in hamsisi bu yıl istenen miktarda olmasa da, Akdeniz’de avlanan balık türleri hem iç piyasanın ihtiyacını karşıladı hem de yurtdışına ihraç edildi.

Kılıç Deniz adlı balık ihracatçısı firma, geçen yıl her gün 444 bin 444 dolarlık balık ihracatı yaptı. 2017 yılının sonunda yaptığı balık ihracatının miktarı 160 milyon doları buldu. Bu ihracat hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisine olumlu yansıdı. Balık ihracatçısı firmaların geçen yılki ihracatları incelendiğinde Kılıç Deniz firması, rekorunu tazeledi. 160 milyon dolarlık ihracat, ihracatçı firmalar arasında birinci olmasını da sağladı.

2017’nin En iyi İhracatçı Firması Oldu

Balık severler bu firmanın adını çok bilmese de, Kılıç Deniz su ürünleri yetiştiriciliği ve ihracatçıları arasında küresel pazarda tanınan firmalar arasında bulunuyor. İhracatta Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller kategorisinin lider firmaları arasında yer alıyor.

2017 yılında bu kategorinin birincisi olan Kılıç Deniz toplamda 160 milyon dolarlık ihracat yaptı. İhracatta ABD ve Rusya ilk adresler oldu. Firmanın balık ihraç ettiği ülke sayısı ise 60’ın üzerinde gerçekleşti. Bunların yanında firmanın çipura ve levrek üretim merkezleri geçen yıl 65 bin tonluk üretim yapmayı da başardı. 65 bin tonluk üretim, dünyanın en büyük üreticisi olmasını da beraberinde getirdi. Toplamı 65 bin tonu bulan çipura ve levreklerin yüzde 30’luk bölümü iç pazara sunuldu. Yüzde 70’lik kısım ise yurtdışına arz edildi. 

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