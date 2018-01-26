Bu yıl 14’üncü kez kapılarını açan CNR İMOB Fuarı’nda çocuk ve genç odaları ziyaretçilerden tam not aldı. Çocukların sağlığını düşünen aileler, kanserojen madde içermeyen ürünlere büyük talep gösteriyor. Fuarda arabalı yataklar da yine gözde.

Mobilya sektörünün 2018 yılı için hedeflediği 3 milyar dolar ihracatının önemli bir bölümünün gerçekleştirileceği 14. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’na büyük ilgi devam ediyor. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık ile Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliğinde düzenlenen fuarda 60 bini yabancı olmak üzere 150 binin üzerinde ziyaretçi ağırlanması hedefleniyor. İlk 4 günde ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %15 artış yaşanan CNR İMOB fuarında modern, klasik, eskitme mobilya, kanepeler ile genç odaları ziyaretçilerden tam not aldı. Fuarda özellikle çocuk ve genç odalarındaki çeşitlilik ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Çocuklarının sağlığını düşünen aileler fuarda kanserojen madde içermeyen çocuk odalarına büyük ilgi gösteriyor. Özgün tasarımı nedeniyle uluslararası ödüle layık görülen ve üretim aşamasında kurşun gibi hiçbir kanserojen maddenin kullanılmadığı genç odalarına hem Orta Doğu hem de Avrupa ülkelerinden talep yağıyor.

Arabalı Yataklar Yine Gözde

Çocuk ve genç odalarının vazgeçilmezi arabalı yataklar bu yıl da fuarın gözdesi oldu. Fuarda yarış arabalı yatakların yanı sıra safari arazi yataklar da büyük beğeni topladı. Şirket yetkilileri, çocuk ve genç odası ürünlerinde Orta Doğu’dan gelen ziyaretçilerin ceviz renkli, Avrupa’dan gelen ziyaretçilerin ise beyaz renkli ürünleri tercih ettiğini dile getirdiler.

Dar Mekanlara Geniş Çözümler

Fuara katılan firmalar, evleri küçük, ancak çocuk sayısı fazla olan aileler için de özel çözümler üretti. Dar mekanlar için piyasaya sürülen ürün, aynı anda çift kişilik ranza, çalışma masası ve baza olarak kullanılabiliyor. Yer kaplamayan ürün yurt içinin yanı sıra yurt dışından da büyük ilgi görüyor.

İster Çalışsın, İster Yatsın, İster Kaydıraktan Kaysın

Çocuk ve genç odası üretiminde dünyanın önde gelen firmaları arasına giren Türk şirketleri, yeni ürünleri ile göz kamaştırıyor. Fuara katılan bir firma hem kaydırak, hem çalışma odası hem de yatağı bir arada sunan ürünü fuarı ziyaret edenlerin beğenisine sundu. Şirket yetkilileri, çocukların tüm ihtiyaçlarına göre hazırlanan ürünün Orta Doğu ülkelerinden gelen alıcıların büyük ilgi gösterildiğini dile getirdiler.

Patronlar Patronu Masası

CNR İMOB’da ofis mobilyaları da öne çıkıyor. Bir ofisin baştan aşağı tüm ihtiyacının karşılanabileceği fuarda özellikle ‘Patronlar Patronu Masası’ büyük ilgi görüyor. Mermer işleme görünümlü ahşap masa, koltuklar hariç 25 bin liradan başlayan toptan fiyatla alıcılarla buluşuyor.