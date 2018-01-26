Boyner İndirimi Kelebek İndirimiyle Birleşti
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Boyner İndirimi Kelebek İndirimiyle Birleşti


Boyner İndirimi Kelebek İndirimiyle Birleşti
Boyner İndirimi Kelebek İndirimiyle Birleşti Elif İşçi - Tarih: 2018-01-26 Saat: 13:28:58
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Pek çok markayı bir araya getiren Boyner indiriminin Kelebek indirimiyle birleşmesinin ardından büyük indirim müjdesi verildi.

Milyonlarca üründe avantajlı fiyat sunan ve her ayın sonunda heyecanla beklenen “Boyner Kelebek İndirimi” Büyük Boyner İndirimi ile birleşerek kış alışverişini şölene dönüştürüyor.

Geniş ürün seçkisiyle bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği tek alışveriş noktası olan Boyner, %70’e varan Büyük Boyner İndirimi’ne ek 27-28 Ocak tarihlerinde “Kelebek” etiketli ürünlerde ektsra %20 indirim sunuyor. Dünya modasının en beğenilen ve takip edilen markaları ile Boyner’in özel tasarım markalarının kış koleksiyonlarına ait milyonlarca ürüne Kelebek İndirimi ile sahip olmanın şimdi tam zamanı.

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