JUUBEL Spor Kulüplerinin Yeni Modeli Oldu
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JUUBEL Spor Kulüplerinin Yeni Modeli Oldu


JUUBEL Spor Kulüplerinin Yeni Modeli Oldu
JUUBEL Spor Kulüplerinin Yeni Modeli Oldu Elif İşçi - Tarih: 2018-01-26 Saat: 13:49:25
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Juubel geliştirdiği teknoloji ile birlikte spor kulüpleri için sunduğu mobil uygulamaları ve sistemleri ile ön plana çıkmaya başladı.

Spor kulüplerine ücretsiz mobil uygulama sunan ve kulüpler için fark yaratacak birçok yeni teknoloji ve sistem geliştiren Juubel, kulüplere maliyet yansıtmadan sağladığı yeni teknolojilerle “sporun teknoloji sponsoru” olarak dünyada bir ilki gerçekleştiriyor.

Merkezi İsviçre’de bulunan ve Türkiye’de faaliyetlerine 2017 yılında başlayan spor teknolojileri firması Juubel, kulüplerin en büyük ihtiyaçları olan yeni gelir modelleri yaratmak, daha çok taraftar edinmek ve taraftar, sponsor, sporcu, yönetim arasındaki bağları güçlendirmek konularında hizmet sağlıyor. Yeni teknolojileri kulüplere maliyet yansıtmadan sağlayan Juubel, bu özelliğiyle “sporun teknoloji sponsoru” olarak görev alıyor ve dünyada bir ilki gerçekleştiriyor.

Juubel ile Hem Kulüpler Hem Taraftarlar Hem de Sponsorlar Kazanıyor

Kulüpler Juubel sayesinde ücretsiz bir mobil uygulamaya sahip olmanın dışında, uygulama içerisinde yer alan çeşitli avantajları taraftarına sunarak mevcut taraftarlar ile bağını kuvvetlendiriyor, yeni taraftarlar kazanıyor ve anlık gol bildirimi ve duyurular sayesinde taraftar ile direkt iletişim kurabiliyor. Sponsorlar, KOBİ’ler ve esnaflar ise mobil uygulama sayesinde taraftar ve kulüp ile bağlarını kuvvetlendiriyor ve en önemlisi spora direkt katkıda buluyor.

Profesyonel bir şekilde işleyen gelir arttırıcı modele sahip uygulamalarıyla kısa sürede Ankaragücü, Balıkesirspor, Sakaryaspor, Kocaelibirlikspor, Orduspor ve Ortaköyspor ile çözüm ortaklığına başlayan ve TFF destekli FIFEX’in teknoloji sponsorluğunu da üstlenen Juubel’in, kurucu ortaklarından Cihan Kükmen, 5 yıllık hedeflerinin, dünyada farklı spor branşlarında hizmet veren 100 bin profesyonel ve amatör kulübe bu modeli uygulamak olduğunu söylüyor.

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