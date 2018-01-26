Moody's Rusya'nın Kredi Görünümünü Revize Etti!
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Moody's Rusya'nın Kredi Görünümünü Revize Etti!


Moody's Rusya'nın Kredi Görünümünü Revize Etti!
Moody's Rusya'nın Kredi Görünümünü Revize Etti! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-26 Saat: 13:56:45
Anasayfa Eko Gündem Moody's Rusya'nın Kredi Görünümünü Revize Etti!

Yapmış olduğu değerlendirmelerde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'da kurumsal gücün arttığına yönelik işaretlerin olmasının, ülkenin not görünümünü "Pozitif" olarak revize etmelerine neden olduğu belirtildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın "Ba1" seviyesinde olan kredi notunda değişiklik kararına gitmezken, not görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e çıkarttı. Moody's'in internet sitesinden yapılan açıklamalarda, Rusya'nın "Ba1" olan notunu teyit ettiği, not görünümünün ise durağandan pozitife çevrildiği ifade edildi. 

Açıklamalarda, kurumsal gücün arttığına yönelik işaretlerin bulunduğu ve bu durumun not görünümünün revize edilmesi kararında etkili olduğuna dikkat çekildi. Rusya'nın makroekonomik çerçevesinin, petrol fiyatlarında yaşanan şoklar ve şimdiye kadar gerçekleşmiş yaptırımlar ile iyi bir şekilde mücadele ettiği, devletin kurala dayalı mali yapısını iyileştirdiği belirtildi. 

Ülkenin Esnekliği Arttı 

Buna ek olarak ekonomik ve mali esnekliğin arttığına yönelik göstergelerin de not görünümünün pozitif olarak değiştirilmesinde etkili olduğu vurgulandı. Ekonomik ve mali esnekliğin artması, Rusya'nın jeopolitik riskinin ya da petrol fiyatlarındaki yeni bir düşüşün neden olacağı yeni dış şoklara karşı kırılganlığının azaldığına dikkat çekilen açıklamalarda, Rusya'nın kredi notunun teyit edilmesine neden olarak Rusya'nın mali gücünün biraz, ekonomik beklentilerdeki iyileşme ve uzun vadeli ekonomik zorluklar ile hala devam eden kısa vadeli dış olaylara maruz kalma bileşimine karşı etkili politika oluşturulması ile dengelenmesinin bir göstergesi olduğu sebep olarak gösterildi. Not görünümü, Moody's'in bu dengenin Rusya'nın çıkarları doğrultusunda değişmeye devam edip etmeyeceğini değerlendirmesini etkileyecek. 

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Moody's Rusya'nın Kredi Görünümünü Revize Etti!