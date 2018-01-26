Sony, 2017 yılında, TV satın alan müşterilerine daha da premium seçenekler sunmak üzere, BRAVIA markası altında yeni bir 4K HDR OLED TV’yi piyasaya sürdü. BRAVIA OLED A1 serisi, OLED ekran ile elde edilen istisnai görüntü kalitesi ve Acoustic Surface™ teknolojisi üzerinden doğrudan ekrandan gelen sarmalayıcı sesi harmanlayan yenilikçi One Slate tasarımı sayesinde hem müşterilerden hem de eleştirmenlerden tam not almıştı. Sony, şimdi de bu inovasyonları temel alarak BRAVIA OLED yelpazesini daha da geniş bir hedef kitleye en son teknolojiye sahip premium OLED TV’ler sunacak şekilde genişletiyor. Yeni AF8 serisi, yüksek görsel kalitenin yanı sıra hayranlık uyandırıcı ses de sunmak üzere, Sony’nin eşsiz 4K HDR görüntü işlemcisi X1™ Extreme’in yanı sıra Acoustic Surface teknolojisini de miras aldı.

OLED TV olarak, AF8 serisi derin siyahlara, zengin ve gerçekçi renklere ve istisnai ölçüde geniş bir izleme açısına sahip, inanılmaz detaylı bir resim üretiyor. Sony’nin görüntü işleme konusundaki yarım yüzyılı aşkın uzmanlığı, benzersiz 4K HDR görüntünün nefes kesici şekilde ortaya çıkarılması için 8 milyon OLED pikselin hassas kontrolünü mümkün kılarken, Acoustic Surface teknolojisi ise, sesin ekrandan gelmesine imkan vererek her türlü görünür hoparlörden kaçınan, çığır açan One Slate konsepti sayesinde ortada sadece harika bir görüntünün olduğu bir eğlence deneyimi yaratıyor. Minimize edilen standıyla yeni tasarım, AF8’in farklı alanlarda konumlandırılmasına imkan veriyor.

Sony, buna paralel olarak müşterilerinin daha geniş bir büyük ekranlı premium 4K HDR televizyon talebindeki artışı karşılamak üzere, LCD ekranlı TV yelpazesini genişletti. X1 Extreme işlemci ile donatılan yeni XF90 serisi, 75 inç, 65 inç, 55 inç ve 49 inç ekran boyutlarında temin edilebilecek.

Ekran boyutu büyürken, özellikle hızlı hareket eden sahnelerdeki hareket bulanıklığını fark etmek daha da kolaylaşır. XF90 serisi, hızlı akan aksiyon görüntülerini pürüzsüz ve net halde tutmak için yeni X-Motion Clarity™ teknolojisinden yararlanarak bu sorunu da çözüyor. X-Motion Clarity teknolojisi, parlaklığı kontrol ve süresini optimize etmek için, Sony’nin kendisine ait doğrudan LED yerel karartma ve arkadan aydınlatma artırma algoritmasından yararlanıyor. Dolayısıyla, parlaklıkta neredeyse hiçbir kayıp olmaksızın, net ve pürüzsüz resimler elde ediliyor.

Sesi bir üst düzeye çıkartmak için, XF90 serisinin tasarımı Sony’nin yeni Dolby Atmos™ uyumlu ses barı HT-XF9000 ile de mükemmel bir uyum içinde. XF90 serisi ile HT-XF9000 ses barının kombinasyonu, gerçek bir evde sinema deneyimi sunuyor.

Hem AF8 hem de XF90 serisi, Dolby Laboratories’in HDR formatı Dolby Vision™*1’i destekliyor. Bu, çarpıcı parlak kesimler, daha derin siyahlar ve canlı renkler ile daha da sarmalayıcı ve hoş bir sinematik deneyim yaratıyor.

Ayrıca, Sony Europe, XF85 ve XF80 4K HDR serisinin de 2018 yılında piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Yeni Sony TV Modelleri ve Başlıca Özellikler:

AF8 Serisi (65 inç ve 55 inç modeller) 4K HDR OLED TV

• OLED görüntüleme cihazı. 8 milyon adet kendinden emisyonlu piksel, eşi görülmemiş siyahlar ve geniş izleme açısı ile ciddi şekilde zenginleştirilmiş bir görsel deneyim sunar.

• Üç teknolojiyi bünyesinde toplayarak, en üst düzey 4K HDR izleme deneyimini sunan 4K HDR Processor X1™ Extreme işlemci: Object-based HDR remaster, Super Bit Mapping™ 4K HDR ve Dual database processing.

• Acoustic Surface™ teknolojisi: tüm ekran doğrudan ekrandan yayılan muazzam ses ile titreşir. Bu da, görüntü ile sesin geleneksel televizyonların sunamadığı kusursuz bileşimine imkan verir.

• Renk doğruluğu için daha da iyileştirilen TRILUMINOS™ Ekran ile canlı, genişletilmiş renk skalası.

• İster TV yayını olsun, ister DVD, ister Blu-ray Disc, ister internet videosu, isterse dijital fotoğraf, her türlü içerik için Sony’nin eşsiz gerçeklik yaratma veri tabanı algoritması ile, nefes kesen detaylar yaratmak için 4K X-Reality™ PRO’yu kullanır.

• Minimalist tasarım: AF8 serisi, asıl önemli olan şeye, yani görüntüye odaklanmanızı sağlayan, net, minimalist bir tasarıma sahiptir. Minimize edilmiş bir standa sahip olan yeni tasarım, AF8’in farklı alanlarda konumlandırılmasına imkan verir.

• Android TV™ ile, filmler, müzik, fotoğraflar, oyunlar, arama, uygulamalar ve daha fazlasından oluşan bir dünyada keşfe çıkabilirsiniz. Sesli Arama özelliği, içerik bulmanıza, soru sormanıza ve televizyonunuza kumanda etmenize imkan verir. Chromecast™ built-in ile, içeriklerinizi kolaylıkla akıllı telefon veya tabletinizden televizyona gönderebilirsiniz. Google Play™ erişimi sayesinde, n sevdiğiniz film, TV programları ve oyunların tadını televizyonunuzdan çıkarabilirsiniz.*2

• Yeni video standart sinyalini daha yüksek parlaklık, daha yüksek kontrast ve daha canlı renkler ile, internet video hizmetleri ve HDMI üzerinden alıp işlemek için, HDR uyumlu. HDR10, Hybrid Log-Gamma ve Dolby Vision™’ı destekler.*1

XF90 Serisi (75 inç, 65 inç, 55 inç ve 49 inç modeller) 4K HDR TV

• Üç teknolojiyi bünyesinde toplayarak, en üst düzey 4K HDR izleme deneyimini sunan 4K HDR Processor X1™ Extreme işlemci: Object-based HDR remaster, Super Bit Mapping™ 4K HDR ve Dual database processing.

• X-tended Dynamic Range PRO. Eşsiz bir arkadan aydınlatma teknolojisi ile, ekranın her bir alanındaki arkadan aydınlatma düzeylerini hassas şekilde artırıp azaltarak HDR ve HDR olmayan içerikleri daha da iyileştirir. (6 kat XDR kontrastı*4.)

• X-Motion Clarity™. Bu yeni teknoloji, hızlı aksiyonun net ve pürüzsüz olmasını sağlar. Hareket eden görüntüler, bulanıklığı asgari düzeyde tutmak için hassas şekilde kontrol edilir. Hızlı hareket eden sahnelerde dahi, parlaklık kaybı olmaksızın görüntüler aslına sadık kalır.

• Renk doğruluğu için daha da iyileştirilen TRILUMINOS™ Ekran ile canlı, genişletilmiş renk skalası.

• İster TV yayını olsun, ister DVD, ister Blu-ray Disc, ister internet videosu, isterse dijital fotoğraf, her türlü içerik için Sony’nin eşsiz gerçeklik yaratma veri tabanı algoritması ile, nefes kesen detaylar yaratmak için 4K X-Reality™ PRO’yu kullanır.

• Android TV™ ile, filmler, müzik, fotoğraflar, oyunlar, arama, uygulamalar ve daha fazlasından oluşan bir dünyada keşfe çıkabilirsiniz. Sesli Arama özelliği, içerik bulmanıza, soru sormanıza ve televizyonunuza kumanda etmenize imkan verir. Chromecast™ built-in ile, içeriklerinizi kolaylıkla akıllı telefon veya tabletinizden televizyona gönderebilirsiniz. Google Play™ erişimi sayesinde, n sevdiğiniz film, TV programları ve oyunların tadını televizyonunuzdan çıkarabilirsiniz.*2

• Olağanüstü görüntüleri sarmalayıcı, güçlü ses ile tamamlayan HT-FX9000 ses barı ile mükemmel uyum için tasarlandı.

• Yeni video standart sinyalini daha yüksek parlaklık, daha yüksek kontrast ve daha canlı renkler ile, internet video hizmetleri ve HDMI üzerinden alıp işlemek için, HDR uyumlu. HDR10, Hybrid Log-Gamma ve Dolby Vision™’ı destekler.*1

XF85 Serisi (85 inç, 75 inç, 65 inç, 55 inç, 49 inç ve 43 inç modeller) 4K HDR TV

• Nesne tabanlı Object-based HDR remaster ve Super Bit Mapping™ 4K HDR teknolojisi ile daha fazla derinlik, doku ve doğal rengi yeniden yaratan 4K HDR Processor X1™ işlemci.

• Renk doğruluğu için daha da iyileştirilen TRILUMINOS™ Ekran ile canlı, genişletilmiş renk skalası.

• İster TV yayını olsun, ister DVD, ister Blu-ray Disc, ister internet videosu, isterse dijital fotoğraf, her türlü içerik için Sony’nin eşsiz gerçeklik yaratma veri tabanı algoritması ile, nefes kesen detaylar yaratmak için 4K X-Reality™ PRO’yu kullanır.

• Android TV™ ile, filmler, müzik, fotoğraflar, oyunlar, arama, uygulamalar ve daha fazlasından oluşan bir dünyada keşfe çıkabilirsiniz. Sesli Arama özelliği, içerik bulmanıza, soru sormanıza ve televizyonunuza kumanda etmenize imkan verir. Chromecast™ built-in ile, içeriklerinizi kolaylıkla akıllı telefon veya tabletinizden televizyona gönderebilirsiniz. Google Play™ erişimi sayesinde, n sevdiğiniz film, TV programları ve oyunların tadını televizyonunuzdan çıkarabilirsiniz.*2

• Ultra ince tasarım, dar alüminyum çerçeve ve masaüstü montaj için temiz kablo yönetimi ile sunulur.

• Yeni video standart sinyalini daha yüksek parlaklık, daha yüksek kontrast ve daha canlı renkler ile, internet video hizmetleri ve HDMI üzerinden alıp işlemek için, HDR uyumlu.

XF80 Serisi (55 inç, 49 inç ve 43 inç modeller) 4K HDR TV

• İster TV yayını olsun, ister DVD, ister Blu-ray Disc, ister internet videosu, isterse dijital fotoğraf, her türlü içerik için Sony’nin eşsiz gerçeklik yaratma veri tabanı algoritması ile, nefes kesen detaylar yaratmak için 4K X-Reality™ PRO’yu kullanır.

• Renk doğruluğu için daha da iyileştirilen TRILUMINOS™ Ekran ile canlı, genişletilmiş renk skalası.

• Ultra ince tasarım, dar alüminyum çerçeve ve masaüstü montaj için temiz kablo yönetimi ile sunulur.

• Android TV™ ile, filmler, müzik, fotoğraflar, oyunlar, arama, uygulamalar ve daha fazlasından oluşan bir dünyada keşfe çıkabilirsiniz. Sesli Arama özelliği, içerik bulmanıza, soru sormanıza ve televizyonunuza kumanda etmenize imkan verir. Chromecast™ built-in ile, içeriklerinizi kolaylıkla akıllı telefon veya tabletinizden televizyona gönderebilirsiniz. Google Play™ erişimi sayesinde, n sevdiğiniz film, TV programları ve oyunların tadını televizyonunuzdan çıkarabilirsiniz.*2

• Yeni video standart sinyalini daha yüksek parlaklık, daha yüksek kontrast ve daha canlı renkler ile, internet video hizmetleri ve HDMI üzerinden alıp işlemek için, HDR uyumlu.

*1 Dolby Vision, gelecekte yapılacak bir aygıt yazılımı güncellemesi ile kullanıma sunulacaktır.

*2 Google, Android TV, Google Play, Chromecast built-in, Google Home ve diğer ilgili marka ve logolar, Google LLC’nin ticari markalarıdır.

*3 Amazon, Alexa ve tüm ilgili logolar, Amazon.com, Inc. veya iştiraklerinin ticari markalarıdır.

*4 XDR, Genişletilmiş Dinamik Aralık’ın (X-tended Dynamic Range) kısaltmasıdır. Bu, kullanıcıların gerçekte hissedip deneyimlediği kontrast için hesaplanan özel rakam olan X-tended Dynamic Range PRO teknolojisi ile genişletilen algılanabilir kontrast düzeyidir (XDR Kontrast). Bu rakam, yerel karartmaya sahip olmayan geleneksel televizyonumuzu baz alır.