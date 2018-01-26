Geçen sene 106 bin 99 tanesi yerli, 15 bin 9 tanesi yabancı olmak üzere toplam 121 bin 108 marka başvurusu aldıklarını belirten Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, başvuruların yüzde 88'lik bölümünün yerli müracaatlardan oluştan marka başvuruları olduğuna dikkat çekerek, başvuruların 2016 senesine kıyasla yüzde 13 oranında arttığını bildirdi. Asan, Türkiye'nin bu başvuru sayısıyla bu sene içinde Avrupa'da en fazla marka başvurusu yapılan ülke olduğuna dikkat çekti.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Asan, 2017 senesine yönelik ilişkin sınai mülkiyet verilerini aktardı. Geçen sene Türk sınai mülkiyet tarihi için çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönem olduğunu dile getiren Asan, Sınai Mülkiyet Kanunu gibi önemli yasal düzenlemelerin faaliyete geçirildiğini ve bu konuda önemli gelişmeler kaydettiklerini belirtti.

En Çok Marka Başvurusu Alan Ülke

2017 senesinde TÜRKPATENT'e 8 bin 625 tanesi yerli, 10 bin 658 tanesi yabancı olmak üzere toplam 19 bin 283 patent başvurusu yapıldığına dikkat çeken Asan, yerli patent başvurularının 2016 senesine kıyasla yüzde 34 oranında arttığına işaret etti. Asan, bu artışın 2023 senesindeki 50 bin patent başvurusu hedefine ulaşılması için doğru adımları attıklarının bir göstergesi olduğuna değindi.