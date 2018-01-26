Wowwo, 2. el araçları %30 peşin, 36 ay vadeli, şirket bünyesinde senetle satarak araç sahibi olmayı hayal bile edemeyenleri hayallerine kavuşturmaya devam ediyor. Geniş araç portföyü ve hizmetleriyle mevcut anlayışa yepyeni bir model getiren ve “Türkiye’de ve dünyada ilk” olma özelliğini taşıyan Yeşil Holding kuruluşu wowwo.com, banka kredisi ve kefil gibi zahmetli ve zor süreçleri ortadan kaldırmasının yanı sıra “güvenilir 2. el araç” yaklaşımına da sahip.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’daki showroomların ve çok yakında açılacak Bursa, Samsun ve Adana showroomlarının yanısıra wowwo.com ile de on binlerce araç arasından dileyen herkes istediği araca hızlı ve kolay yoldan sahip olabilir.

Wowwo’nun müşterisine sunduğu ayrıcalıklar bununla da kalmıyor. Wowwo, 1 yıl; 25 bin km’ye kadar her türlü teknik arızaya karşı müşterisini koruyor, yol, yardım ve konaklama desteği sunuyor.

Ayrıca Wowwo araciligi ile musteriler Kasko sigortasi yaptirirken %50’ye yakın daha az maliyetle genişletilmiş kasko yaptırabiliyor. Wowwo Araç Garantisi ile birlikte sunulan bu avantajlı sistem sayesinde Wowwo müşterileri her türlü kazaya karşı korunmuş oluyor.

Yeşil Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil: “Gördüğümüz talep neticesinde hem showroomlarımızın sayısını her geçen gün arttırıyor hem de müşterilerimize tam kapsamlı garanti sunarak her türlü olumsuzluğa karşı onları koruyoruz. Türkiye’nin en köklü ve binlerce kişiye istihdam sağlayan dev Holdinglerinden biri olan Yeşil Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil ayrıca vatandaşların zorlu finansman koşulları nedeniyle hayallerine ulaşmakta zorlandıklarını belirtti. Senetle otomobil satışı yaparak bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Yeşil, “Senetle otomotiv satışı yaptığımız wowwo.com hızla büyüyor. 1948 yılından bu yana birçok ilke imza atmış olan Yeşil Holding olarak vatandaşlarımıza senetle araç satın alma fırsatı sunduk. Kısa sürede ulaşılan satış adetleri ve ciro, doğru bir adım attığımızın kanıtı. Öz sermayemizle halkımızın hayallerine ulaşmalarına yardımcı olabildiğimiz için gurur duyuyoruz. Bu modeli Yeşil GYO projelerinde de uygulamış ve başarılı olmuştuk. Wowwo.com ailesi bayileri ve müşterileriyle artık büyük bir aile ve bundan son derece memnunuz” dedi.

Wowwo Araç Garantisi;