İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu (WEF)'a katılımda bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 100'ün üzerinde yerli ve yabancı iş adamına Türkiye ekonomisini anlattı. WEF Danışmanı Cüneyd Zapsu ve Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince'nin düzenlediği akşam yemeği esnasında Şimşek ve Zeybekci iş adamlarıyla temas kurdu.

Akşam yemeği esnasında yapmış olduğu açıklamalarda Şimşek, yabancı iş adamlarına Türkiye'de yatırım yapma çağrısında bulundu. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nun 15 Temmuz darbe girişiminin başka bir ülkede yaşanması gibi bir durumda o ülkenin ekonomisinin kriz yaşayacağına dikkat çeken Şimşek, yaşanan darbe girişimine karşın Türkiye ekonomisinin 2017 senesinde büyümeye devam ettiğini vurguladı. Türkiye 2017'de Büyük Bir Başarı Gösterdi

Türkiye ekonomisinin, 2017 senesinin ilk üç çeyrek döneminde yüzde 7.4 oranında büyüdüğünü anımsatan Şimşek, 1.3 milyon kişinin istihdam edildiğine dikkat çekti. Bu büyüme oranının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin üstünde olduğunu vurgulayan Şimşek, Türkiye ekonomisinin geçen sene gösterdiği performansın tesadüfi olmadığına işaret etti. Şimşek, çok yoğun çalıştıklarını ve bu sonuçları elde etmek için doğru zamanında doğru politikalar uyguladıklarını aktardı. Şimşek, Türkiye'nin darbe girişimine rağmen geri döndüğünü ve ülkenin güçlü olduğunu belirtti.