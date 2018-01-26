Azerbaycan Otizmli Çocuklara Destek Veriyor
Advert Advert Advert


Azerbaycan Otizmli Çocuklara Destek Veriyor


Azerbaycan Otizmli Çocuklara Destek Veriyor
Azerbaycan Otizmli Çocuklara Destek Veriyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-26 Saat: 14:42:44
Anasayfa Şirketler Azerbaycan Otizmli Çocuklara Destek Veriyor

Tohum Otizm Vakfı ile ortak çalışma sonrasında Azerbaycan'da Birge ve Saglam İctimai Birliyi arasında bir işbirliğinin gerçekleştirilmesine karar verildi.

Azerbaycan’da Uygulamalı Davranış Analizi temelli okul açılabilmesi amacıyla Birge ve Saglam İctimai Birliyi ile Tohum Otizm Vakfı arasında yapılan ve üç yıl sürecek eğitim işbirliğinin basın toplantısı Bakü’de gerçekleşti.

Birge ve Sağlam İçtimai Birliyi Kurucusu Aytən Eynalova’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı, Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, Azerbaycan Kadın – Çocuk ve Sosyal Politikalar Milletvekili Melahet Ibrahimqizi ve Azerbaycan’ın önde gelen isimlerinin katılımıyla yapıldı. Socar Türkiye’nin desteklediği işbirliği çerçevesinde Tohum Otizm Vakfı okulunda bir yıl süresince Azerbaycanlı bir eğitim direktörü yetiştirilecek ve bu işbirliği ile Azerbaycan’da yaşayan otizmli çocukların bilimsel temelli eğitime kavuşmaları sağlanacak.

Erken Tanı ve Eğitimle, Otizmli Bir Çocuk Yeniden Doğabilir!

Günümüzde doğan her 68 çocuktan 1’ini etkileyen otizmin, bilinen tek tedavisi; erken tanı ile yoğun ve sürekli özel eğitimdir. Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını göstermektedir.

Otizmde Doğru ve Etkili Eğitim Nasıl Olmalı?

  • Eğitim olabildiğince erken başlamalıdır. Günümüzde 18 aydan itibaren otizm tanısı koyulabilmektedir O nedenle eğitime, çocuğa otizm tanısı koyulur koyulmaz başlamak gerekir. Özellikle 3-5 yaş arası otizmli çocuklar için eğitimin önemi çok büyüktür.
  • Eğitim çocuğun bireysel özelliklerine ve gereksinimlerine uygun olmalıdır.
  • Eğitim yoğun olmalıdır. Otizmli çocukların haftada en az 30 saati bulan yoğun bir eğitim almaları sağlanmalıdır.
  • Eğitim kesintisiz olmalıdır. Kesintisizlik, mümkünse haftada yedi gün yılda 12 ay anlamına gelmektedir.
  • Eğitimde özel bir müfredat kullanılmalıdır.
  • Eğitimin içeriği otizmde görülen yetersizlikleri iyileştirmeye yönelik olmalıdır.
  • Eğitimde mutlaka bilimsel dayanaklı tekniklere yer verilmedir.
  • Otizmli çocuklarda öncelikle birebir eğitim sonrasında, küçük grup ve büyük grup eğitim şeklinde ilerlemelidir.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer“Tohum Otizm Vakfı olarak, otizmli çocukların eğitimi konusunda 2006 yılında kurduğumuz model okulumuzun önemli bir kapı açtığına inanıyorum. Okulumuz ülkemize otizm konusunda uzmanlaşmış ve örnek olabilecek, dünyadaki gelişmeleri takip eden, bilimsel dayanaklı ve etkililiği ispat edilmiş bir sistem ile eğitim veren bir model kazandırdı. “Özel Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Okulu” otizmli çocukların eğitiminin içerik ve uygulama açısından doğru bir örneğini Türkiye’ye getirmekle kalmadı aynı zamanda otizm konusunda etkili bir müfredat hizmete sundu. Bu bilgi ve deneyimi Azerbaycan’da otizm konusunda çok önemli çalışmalar yapan Birge ve Saglam İctimai Birliyi ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliğine inanan ve destekleyen Socar Türkiye ekibine de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

tohum otizm vakfı ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
15.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 15.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Her bankanın uyguladığı ihtiyaç kredisi faiz oranı farklıdır. Aynı zamanda bir bankanın çalışan, emekli, kredinin ipotekli alınması ya da kampanyadan yararlanılması gibi özelliklere göre uygulanan faiz oranları da farklıdır. Kredi başvurusu yapanlarda...
10.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
10.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Kredi başvurusunda bulunma ve bunların geri ödemelerini yapma çeşitli unsurlara göre değişiklik gösteriyor. Alınan 10.000 TL kredinin bireysel harcamalar, konut, taşıt ya da düzenlenen diğer kampanyalar...
5.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
5.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Bankalardan kredi çekme ve kredi geri ödemeleri için çeşitli türlerde kriterler ve alternatifler sunuluyor. Bunlar ise kredi başvurusu yapan kişilerin sigortalı olup olmaması, gelirlerinin olup olmaması, kredi notu...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Garanti Bankası Bir İlki Başardı
Garanti Bankası Bir İlki Başardı
Türk Müteahhitler Yurt Dışında 14 Milyarlık İş Üstlendi
Türk Müteahhitler Yurt Dışında 14 Milyarlık İş Üstlendi