Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI)'ın elde ettiği veriler kapsamında, sektörün ihracat rakamları geçen sene 2016 senesine kıyasla yüzde 3.7 oranında artarak 1 milyar 677 milyon dolardan 1 milyar 739 milyon dolara yükseldi. Sektör, gösterdiği bu performansıyla son 5 senede ihracatını en çok arttıran alanlardan biri olarak belirlendi. Savunma ve havacılık sanayisinin ihracatı 2012-2017 seneleri arasında yüzde 38 oranında arttı.

En çok ihracat yapılan ürünler; yüzde 65 ihracat payı ile gemi ve yat, ikinci sırada yüzde 60.6 ihracat payıyla zeytin ve zeytinyağı, üçüncü sırada yüzde 59 ile mücevher, dördüncü sırada yüzde 49.7 ile otomotiv endüstrisi olarak belirlendi. Savunma ve havacılık sanayisi 2012 senesinde 1 milyar 261 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirmişken, bu oran 2017 senesinde 1 milyar 739 milyon dolara yükseldi. En Çok Ürün Aksamı İhraç Edildi

Savunma ve havacılık sektörünün 2017 senesinde en çok ihracat gerçekleştirdiği ürün uçak ve helikopter aksam ve parçaları olarak belirlendi. Bu ürünlerin ihracatı bir önceki seneye kıyasla yüzde 8.1 oranında artarak 524.4 milyon dolara yükseldi. Diğer taşıtlar için turbojet ve turboproplara ait aksam ve parça ihracatı aynı süreçte yüzde 7 oranında artarak 276.9 milyon dolara, sivil hava taşıtları için turbojet ihracatı yüzde 201.6 oranında artarak 192.2 milyon dolara, tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları ihracatı yüzde 17.2 oranında artarak 111.8 milyon dolara ulaştı. Geçen sene 77.6 milyon dolar tutarında yivsiz tek namlulu, 41.6 milyon dolar tutarında tank ve diğer zırhlı savaş taşıtlarının aksam ve parçası, 36,5 milyon dolar tutarında yivsiz diğer av ya da hedef için av tüfeği, 36.5 milyon dolar tutarında da harp silahlarına ait mermi ve diğer mühimmat ihracatı gerçekleştirildi.