En çok idari para cezası uygulanan sektörlerde gıda sektörü 2.7 milyon lira cezayla ilk sırada yer alırken, gıda sektörünü 2.6 milyon lira tutarında cezayla sağlık sektörü ve 1.7 milyon lira cezayla iletişim hizmetleri sektörü takip etti. Tüketicilerin sağlık, güvenliğinin ve ekonomik çıkarlarının ticari reklamlar nedeniyle hasar görmesinin önüne geçilmesi amacıyla gereken önlemleri alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı himayesindeki Reklam Kurulu, geçen sene de aldatıcı reklamlara fırsat vermedi.

Reklam Kuruluna yapılan başvurularda 10 sene içinde ciddi oranda artış gözlemlendi. 2008 senesinde bin 541 olarak tespit edilen başvuru sayısı, 2017 senesi itibarıyla yüzde 225 oranında artarak 5 bin 20'ye çıktı. Başvuruların sektörel dağılımı incelendiğinde, şikayetlerde ilk sırayı gıda sektörü aldı. Geçen sene gıda sektörü alanında bin 913 şikayet alınırken, kozmetik ve temizlik ürünleri 944 başvuruyla ikinci sıraya yerleşti. Sağlık sektörüne dair şikayerler ise 812 başvuruyla en çok şikayetin yapıldığı üçüncü sektör olarak belirlendi.

Kurulun 2017 senesinde değerlendirdiği 3 bin 609 dosyadan 2 bin 714 tanesi ayrıntılı ön inceleme aşamasında mevzuata aykırı olmadığı için incelenmedi. Kurul tarafından karar alınan 895 dosyanın 99 tanesinde mevzuata aykırılık görülmezken, 614'ü durdurma cezası, 182'si ise idari para ve durdurma cezası aldı.