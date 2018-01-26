TÜBİTAK'ın desteklediği proje kapsamında çalışmalar yürüten Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT)'de görevli akademisyen ve araştırmacılar, 3 sene önce başlanan proje dahilinde geliştirilen ve bor madeninden ede edilen 50'inin üzerinde pas önleyici bileşikten 4 tanesinin patenti alındı. KOSGEB'in teşvikleriyle Teknopark bünyesinde kurulan şirketle bor madeninin ülke ekonomisine kazandırılmasını hedefleyen bilim insanları, sanayinin kullanımına hazır hale gelen ürünü piyasaya sürmek için çalışıyor.
Çalışma ekibinin başkanlığını üstlenen DÜBİT Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, ülkenin en önemli madenlerinden biri olan bor ile çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Dünyadaki bor madeninin yüzde 65'lik bölümünün Türkiye'de bulunduğuna dikkat çeken Uğraş, bu madeni katma değerli ürün haline getirmekte sorun yaşadıklarını anlattı. Bu konuda yürütülen çalışmalardan cevap almaya başladıklarını dile getiren Uğraş, bor madeniyle korozyon çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Proje kapsamında 50'nin üzerinde bileşik sentezlediklerine işaret eden Uğraş, bu bileşiklerden 6 tanesine korozyona yönelik yüksek etki göstermesi nedeniyle patent başvurusu yaptıklarını bildirdi. Uğraş, bu patent başvurularından 4 tanesinin tamamlandığını, kalan 2 tanesinin ise dosya işlemlerinin devam ettiğini anlattı.
Ekonomik Kayıpların Önüne Geçilecek
DÜBİT Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hüsnü Gergenli, bor madeninin 4 bin senedir uygarlıklar tarafından bilinen bir element olduğunu belirterek, cam, kozmetik, zırhlı araç yapımı gibi birçok sektörde kullanıldığını dile getirdi. Bor kullanımı yönünden Türkiye'de yeterince kullanılmadığını aktaran Gergenli, TÜBİTAK tarafından desteklenen bu projenin ülkede bor kullanımı açısından çok önemli bir proje olduğuna dikkat çekti. Gergenli, bu çalışmalar sonucunda bulunan korozyon önleyici inibütörle gayrisafi milli hasılanın yüzde 3.5'luk bölümüne eş değer olan ekonomik kaybın önleneceğine işaret etti.