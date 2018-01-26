Sektörde 3 milyar lira tutarında yurt içi piyasa ve bir milyar dolar tutarında ihracat kapasitesine sahip Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DOSİDER)'nden elde edilen veriler kaspsamında, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yeni yeni yürürlüğe giren "Enerjiyle İlgili Ürünler" (Energy Related Products-ERP) yönetmeliğinin, Türkiye'de de uygulanmasına yönelik hazırlıklar başladı. Enerji ile alakalı bütün ürünler için ekolojik ihtiyaçları belirleyecek yönetmelik kapsamında kaynak kullanım alanında tasarruf sağlanması ve zararlı emisyonların azaltılması planlanıyor. Faturalar Düşecek Tasarruf Sağlanacak

Yönetmeliğin uygulamasına göre, ülke içinde üretimi gerçekleştirilen ya da ithal alınan 400 kilovata kadar ısıtma kapasiteli kombi ve kazanlar, yoğuşmalı teknolojiyle donatılmış olacak. Yeni kombi ve kazanlarda verimlilik ön planda tutularak bu cihazlar eski modellere göre yüzde 15 oranında daha tasarruflu şekilde çalışacak. Bu sayede, doğalgaz tüketimi ve doğalgaz faturaları düşerken, ülke ekonomisine de ciddi şekilde fayda sağlanacak.

Yeni yönetmeliğe göre, üretimi yapılacak çevre dostu yoğuşmalı kombilerle standart kombiler arasında ortalama 800 ila bin lira değerinde fiyat farkı olabilecek. Tüketiciler, satın almak istenen ısıtma cihazının enerji tüketim sınıfı hakkında önceden bilgi sahibi olabilecek ve tercihlerini buna göre yapacak.