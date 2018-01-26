Eski Kombilerin Yerine Yoğuşmalı Kombiler Getirilecek
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Eski Kombilerin Yerine Yoğuşmalı Kombiler Getirilecek


Eski Kombilerin Yerine Yoğuşmalı Kombiler Getirilecek
Eski Kombilerin Yerine Yoğuşmalı Kombiler Getirilecek Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-26 Saat: 15:44:38
Anasayfa Eko Gündem Eski Kombilerin Yerine Yoğuşmalı Kombiler Getirilecek

Türkiye'de 400 kilovata kadar ısıtma kapasiteli olarak üretilen ya da ithal alınan kombi ve kazanların 2018 Nisan ayında yürürlüğe girmesi öngörülen yeni yönetmelikle yoğuşmalı teknolojiye sahip olması mecburi olacak.

Sektörde 3 milyar lira tutarında yurt içi piyasa ve bir milyar dolar tutarında ihracat kapasitesine sahip Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DOSİDER)'nden elde edilen veriler kaspsamında, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yeni yeni yürürlüğe giren "Enerjiyle İlgili Ürünler" (Energy Related Products-ERP) yönetmeliğinin, Türkiye'de de uygulanmasına yönelik hazırlıklar başladı. Enerji ile alakalı bütün ürünler için ekolojik ihtiyaçları belirleyecek yönetmelik kapsamında kaynak kullanım alanında tasarruf sağlanması ve zararlı emisyonların azaltılması planlanıyor. 

Faturalar Düşecek Tasarruf Sağlanacak

Yönetmeliğin uygulamasına göre, ülke içinde üretimi gerçekleştirilen ya da ithal alınan 400 kilovata kadar ısıtma kapasiteli kombi ve kazanlar, yoğuşmalı teknolojiyle donatılmış olacak. Yeni kombi ve kazanlarda verimlilik ön planda tutularak bu cihazlar eski modellere göre yüzde 15 oranında daha tasarruflu şekilde çalışacak. Bu sayede, doğalgaz tüketimi ve doğalgaz faturaları düşerken, ülke ekonomisine de ciddi şekilde fayda sağlanacak. 

Yeni yönetmeliğe göre, üretimi yapılacak çevre dostu yoğuşmalı kombilerle standart kombiler arasında ortalama 800 ila bin lira  değerinde fiyat farkı olabilecek. Tüketiciler, satın almak istenen ısıtma cihazının enerji tüketim sınıfı hakkında önceden bilgi sahibi olabilecek ve tercihlerini buna göre yapacak. 

Buna ek olarak tüketiciler, şu an kullandıkları yoğuşmasız kombilerini tüketim ömrü dolana kadar kullanabilecek. Tüketim ömrü dolan ya da değiştirilmesi gereken kombilerin ise yerine yoğuşmalı kombiler getirilecek. Türkiye'de ortalama senelik bir milyon kombi alım-satımı gerçekleştiriliyor ve pazarın yüzde 35'lik bölümü yoğuşmasız kombilerden oluşuyor. Nisan ayı itibarıyla pazarın kalan yüzde 65'lik bölümünün de yoğuşmalı cihazlara dönüştürülmesi hedefleniyor. 

Enerjiyle İlgili Ürünler DOSİDER Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Energy Related Products-ERP Kombi Yoğuşmalı
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