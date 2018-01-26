Bu yıl 60 bin metrekarelik alan üzerinde 85 ülkeden 1.065 katılımcıyı ağırlayan EMİTT, turizm sektörüne yön veren konu ve konuklarla ikinci gününde ziyaretçilerden yoğun ilgi görmeye devam ederken stantlardaki aktiviteler de renkli görüntülere sahne oluyor

Türkiye’den birçok il ve ilçenin katıldığı EMİTT’te pek çok önemli turizm ülkesi de stantlarıyla yer alıyor. EMITT’e bu sene katılan ülkeler arasında A.B.D, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri Bosna & Hersek, Çin, Fas, Filipinler, Filistin, Fransa, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti Güney Kore, Gürcistan, Hindistan İran, İspanya İtalya, Japonya, K.K.T.C, Kıbrıs, Kırgızistan, Kosova Küba, Letonya, Lübnan, Makedonya, Maldivler, Moğolistan, Nepal, Rusya, Seyşeller, Sırbistan, Tayvan, Tunus, Özbekistan, Ukrayna, Ürdün Vietnam, Yunanistan, Zanzibar bulunuyor.

106 Ülkeden 600 Tur Operatörü ve 7.000’den Fazla Randevu ile EMITT’e Rekor İlgi

Bu yıl yoğun bir ilgi gören EMITT’e106 ülkeden 2.686 davetli tur operatörü başvuru yaptı. Tur operatörlerinden gelen bu yoğun ilgiyi büyük bir titizlikle ele alan EMITT yetkilileri, fuar katılımcılarına ve ülke turizmine katkı sağlayacak 600 davetli tur operatörünün başvurusunu onaylayarak fuar katılımcılarını da özel olarak oluşturulan randevu sistemine dahil etti ve bunun neticesinde 7.000’den fazla randevu fuar süresince gerçekleşecek.

Bu sene 22’incisi düzenlenen EMITT, ülke tanıtımına, turizm sektörünün gelişmesine ve ivme kazanmasına fayda sağlarken ülkemizde tatil anlayışının, erken rezervasyon avantajlarının benimsenmesinde de etkin rol oynuyor. Hem katılımcılar hem de ziyaretçiler için sektörel bir okul niteliği taşıyan EMITT bu sene de herkes için değer yaratacak, birbirinden faydalı içerik ve iş birlikleri ile sektöre öncülük ediyor.

Sektörün Önde Gelen İsimleri ve Güncel Konuları EMITT’te…

Hem katılımcılar hem de ziyaretçiler için sektörel bir okul niteliği taşıyan EMITT fuarı her yıl olduğu gibi turizm sektörünün gelişimine yönelik zengin bir içerikte hazırlandı.

EMITT’in ikinci gününde “Dünyada Yeni Trend; Gastronomi Turizmi” paneli Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelin konuşmacıları arasında Eski Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, Karaköy Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü, Türkiye Otelciler Federasyonu Genel Koordinatörü Necip Boz, Feriye Restoran Şefi Aydın Demir ve Haber Türk Genel Müdür Yardımcısı Erkan Ataman yer aldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Gastronomi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe: “Eskiden Gastronomi Turizminde bir kişi haftada 154 dolar harcama yaparken bugün bu rakam 254 dolar seviyesine gelmiş durumda. Dünya genelinde pazar bu ölçekte büyürken Türkiye olarak daha iyi bir noktaya gelmemiz gerekiyor. Gastronomi turizmi kapsamında İstanbul’a gelen turistlerin Antakya ve Antep gibi önemli destinasyonlara da uğramasını hedefliyoruz bu kapsamda ilerleyen günlerde Avrupa’ya bir gastronomi tırı götüreceğiz ve ülkemizdeki lezzetleri orada tanıtacağız.” dedi.

Türkiye’de Dışarıda Yeme Kültürü 1990’larda Başladı…

Kalbe giden yol mideden geçer özdeyişine atıfta bulunan Eski Turizm Bakanı Bülent Akarcalı ise konuşmasında Osmanlı mutfağının pek çok kültürü bir arada barındırdığına dikkat çekti. Akarcalı: Biz Gastronomi Turizmine geç başladık. Toplumumuzda henüz dışarıda yemek yeme kültürü 1990’larda başladı. Damak tadı ve lezzetle iç içe olmamız 20 senelik bir geçmişe sahip. Kadim tarihimizden gelen önemli bir yemek kültürümüz var. Bunu çok iyi anlatmalıyız.

Haber Türk Genel Müdür Yardımcısı Erkan Ataman ise paneldeki konuşmasında, Dünya üzerinde 50 ülkede toplamda 33 bin tanıtım grubu bulunuyor. Bunun 17 bin gibi önemli bir bölümü sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alıyor. Böyle olunca da ABD Gastronomi Turizminin lider ülkesi konumuna geliyor. Bizim de bu kapsamda daha çok sivil toplum kuruluşuna sahip olmamız çok önemli. Bunla birlikte yerel lezzetleri ön plana çıkarmamız lazım. Özellikle coğrafi ürünlerimizi kayıt altına aldırmamız ve tanıtımını doğru yapmalıyız.

Kendi kültürünü ve değerlerini bilmeyen bir şef kendi mutfağını da iyi anlatamaz diyen Feriye Restoran Şefi Aydın Demir tüm dünyada saygı görme adına kültürümüzü ve değerlerimize sahip çıkmamızın önemine vurgu yaptı.

Karaköy Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü ise Kim kimden güzel yapıp bunu en doğru şekilde sunuyorsa o gastronomi turizminde bir yere geliyor demektir. Bizimde bu anlamda üstümüze düşeni layığıyla yerine getirmemiz gerekiyor. Panelde son olarak Türkiye Otelciler Federasyonu Genel Koordinatörü Necip Boz ise konuşmasında dışarıda yeme kültürünün ülkemizde henüz oturmadığını söyledi.

28 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek EMITT kapsamında “Şehrin Pazarlamasında Gastronomik Marka Kentler Yaratılması” ve “Yerel Kalkınma ve Turizm” panellerinin yanı sıra Gelişmekte olan Pazarlarda Online Satış ve Gastronomide Farkındalık konuları masaya yatırılacak