Türk Müteahhitler Yurt Dışında 14 Milyarlık İş Üstlendi
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Türk Müteahhitler Yurt Dışında 14 Milyarlık İş Üstlendi


Türk Müteahhitler Yurt Dışında 14 Milyarlık İş Üstlendi
Türk Müteahhitler Yurt Dışında 14 Milyarlık İş Üstlendi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-26 Saat: 15:58:28
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Türk müteahhitler günümüze kadar yurt dışında 354.6 milyar dolar tutarında inşaat işi üstlenirken, yalnızca 2017 senesinde alınan müteahhitlik işlerinin tutarı 14.7 milyar dolara yükseldi.

Ekonomi Bakanlığı'nın derlediği "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri" raporundan elde edilen veriler kapsamında, inşaat sektörü yurt dışında ilk işin alındığı 1972 senesinden 2017 senesinin Aralık ayına kadar 119 ülkede, 354 milyar 648 milyon dolar tutarında 9 bin 258 projeye imza attı. Türk müteahhitlerin yanlızca geçen sene aldığı işler ise 241 tane proje karşılığında 14 milyar 666 milyon dolar olarak belirlendi. 

Yurt dışında 1972 senesinden 2017 senesi sonuna kadar alınan müteahhitlik işlerinin bölgesel dağılımında, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Ortadoğu ülkeleri ön planda. Bu süreçte, yurt dışında alınan projelerde ilk sırada yüzde 19.4'lük payla Rusya yer aldı. Rusya'dan 68 milyar 788 milyon dolar tutarında iş alındı. Rusya'yı yüzde 13.2'lik müteahhitlik işi karşılığında 46 milyar 844 milyon dolarlık proje alınan Türkmenistan seyretti. Üçüncü sırada ise yüzde 8.1'lik pay ve 28 milyar 875 milyon dolarlık projeyle Libya bulunuyor. En çok iş alınan ülkelerde Libya'dan son Irak, yüzde 7'lik payla ve 24 milyar 827 milyon dolarlık projelerle dördüncü sırada yer aldı. 

2017'de En Çok Proje Tanzanya'dan Alındı 

Geçen sene üstlenilen yurt dışı müteahhitlik işlerinde yüzde 17.3 oranında paya sahip olan ve 2 milyar 531 milyon dolar tutarında proje alınan ülke Tanzanya oldu. Tanzanya'yı, yüzde 14.1 oranında pay ve 2 milyar 72 milyon dolar tutarında proje alınan Suudi Arabistan seyretti. Rusya'dan alınan projeler yüzde 12.1 oranında pay ve 1 milyar 771 milyon dolar tutarla üçüncü sırada yer aldı. 

Türk müteahhitlerin günümüze kadar üstlendikleri işler sırasında ilk sırada konut yapım projeleri bulunuyor. Bu alanda, 46 milyar 865 milyon dolar tutarında iş yapıldı. Konut projelerini, 45 milyar 743 milyon dolar tutarında karayolu, tünel ve köprü projeleri, 29 milyar 396 milyon dolar tutarında ticaret merkezi yapımları seyretti. Havalimanı projelerinde 24 milyar 357 milyon dolar tutarında iş üstlenilirken, enerji santrali yatırımları 23 milyar 848 milyon dolarlık tutara yükseldi..  

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Müteahhitlik Tanzanya Rusya Libya
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