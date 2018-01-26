Tartı aletlerinin muayene süreleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, söz konusu muayenelerin unutulmaması adına esnaflara yönelik uyardılarda bulundu.

Pazarcıların pazar yerlerinde kullandıkları, tartı kapasitesi 2 bin kilogram ve bu rakamın altında bulunan, otomatik olmayan elektronik tartı aletlerinin, belediye ölçü ayar memurları tarafından muayene edildiğini dile getiren Palandöken, bunun yanı sıra bahsi geçen kapasiteye sahip otomatik olmayan tartı aletlerinin de yetkili muayene servisleri tarafından muayene edildiğine dikkatleri çekti.

Ceza 2 Bin 100 TL'ye Yükseldi

2017 senesinde terazilerini zamanında muayene ettirmeyen kişilere uygulanan bin 835 TL para cezasının, bu sene içerisinde 2 bin 100 TL seviyesinde uygulanacağından bahseden Palandöken, aynı zamanda muayenesi gerçekleştirilmeyen terazilere el konulabileceğini dile getirdi.

Tartı kapasitesi 2 bin kilogramın üstünde bulunan ve otomatik olmayan tartı aletleriyle diğer tartı aletlerinin Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından muayenesinin yapılacağını bildiren Palandöken, bu tartı aletlerinin periyodik olarak muayene sürelerinin iki seneden oluştuğunu işaret etti.

Kullanıcılar Periyodik Süreyi Takip Etmeli

Damga süresi dolan tartı aletlerinin periyodik muayeneleri adına vatandaşlar tarafından sürenin dolduğu seneyi takip eden yılın ocak ayının başından bir sonraki ayın sonuna kadar periyodik muayene için dilekçe yazmaları gerektiğini belirten Palandöken, tartı aletini kullanan vatandaşlar tarafından periyodik muayene adına tartı aletinin tipinin, markasının, seri numarasının, sınıfının ve kapasite oranının bulunduğu ve bakanlığın internet sitesinde yayımlanan başvuru formuyla birlikte il müdürlükleri tarafından muayenesi gerçekleştirilecek tartı aletleri için il müdürlüklerine müracaat etmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Palandöken, yetkili muayene servisler tarafından muayenesi gerçekleştirilecek tartı aletleri için ise grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına müraacatta bulunulması gerektiğini sözlerine ekledi.