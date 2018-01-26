Türkiye ekonomisinin yaklaşık üçte birini temsil eden metal sektöründeki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma için yeni bir fırsat doğdu. Masada işverenleri temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), ücret artışı teklifini ikinci kez yükseltti. MESS’in yeni teklifinde Eylül 2017’den itibaren geçerli olacak sözleşme için geçmiş altı aylık dönem enflasyonuna 10 puan refah payı eklendi.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) üyesi 180 işletmedeki 130 bin çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde çalışma barışı korunarak uzlaşma sağlanması amacıyla işveren tarafı yeni bir adım attı. Metal sektörünün Türkiye ekonomisinin yaklaşık üçte birini temsil ettiğini hatırlatan MESS, “Ülke ekonomisinin lokomotifi olan metal sektörünün temsilcileri, olayları sadece kendi bakış açısıyla değerlendirmemeli. Bugün müzakere masasında bulunanların attığı her adım, ülke ekonomisini de etkileyecektir. Ülkemize karşı duyduğumuz sorumlulukla ve çalışma barışı bozulmadan uzlaşma sağlanması amacıyla ücret artışı teklifimizi ikinci kez yükseltiyoruz. Bu kritik süreçte tüm tarafların sağduyuyla davranarak fedakârlıkta bulunması gerektiğini hatırlatıyoruz” açıklamasını yaptı. İşçi sendikalarının aldığı grev kararlarının 60 gün süreyle ertelenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının da değerlendirildiği açıklamada “Bu karar, MESS’in toplu iş sözleşmesi süreciyle ilgili yaklaşımını değiştirmeyecektir. Diyalog kanallarını sürekli açık tutarak sürdürdüğümüz uzlaşma arayışımız devam edecektir” denildi.

Enflasyonun Üzerine 10 Puan Refah Payı

Yaklaşık dört aydır devam eden görüşmelerde işveren tarafını temsil eden MESS’in yeni teklifi, altı aylık geçmiş dönem enflasyonu üzerine 10 puan refah payı içeriyor. Eylül 2017’den itibaren geçerli olacak toplu sözleşme için geçmiş altı aylık dönem enflasyonu olan yüzde 3,2’nin üzerine 10 puan ekleyen MESS, yüzde 13,2’lik yeni ücret artışı teklifini işçi sendikalarına iletti. MESS’in açıklamasında “Ülke ekonomisinin can damarı metal sektöründe kamudaki zamlar ve piyasadaki diğer ücret artışlarına kıyasla daha yüksek bir artış oranı teklif ettik. Çalışma barışının sekteye uğraması tüm taraflara ve dolayısıyla ülkemize olumsuz şekilde geri dönecektir. Telafisi güç zararlar doğmaması adına üzerimize düşen fedakârlığı yapıyor ve teklifimizi ikinci kez yükseltiyoruz” denildi.

MESS’in Açıklamasında Şu Noktalara Dikkat Çekildi:

Metal sanayiindeki işletmeler, ağırlıkla yurtdışıyla rekabet ediyorlar. Bu nedenle üretimde yaşanabilecek durgunluklar, ülkemizin ihracat potansiyelini sekteye uğratır; herkese kaybettirir.

Küresel rekabet koşullarında faaliyet gösteren işletmelerimizin ayakta kalabilmesi için maliyetler de karşılanabilir olmalıdır. Maliyetler hızla ve yüksek oranda artarsa, tek sevinen rakipler olur.

Maliyetler hızla ve yüksek oranda artarsa, tek sevinen rakipler olur. Sınırlarımızın hemen yanı başında bu kadar kritik bir süreç yaşanırken çalışma barışının korunması ve süreci masada bitirmek, her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır.

İçinde bulunduğumuz hassas dönemde masadaki tarafların ve ülkemizin kaybetmeyeceği seçenekler üzerinde herkesin aynı duyarlılıkla, birlik içinde hareket etmesi ve fedakârlıkta bulunması gerekir.

“İşte Barış, Dünyayla Yarış”

Açıklamasında “Türkiye metal sektörünün temsilcileri olarak ülkemizde üretilen ürünlerin dünya pazarlarında daha fazla satılabilmesini sağlamak ortak hedefimizdir” ifadesini kullanan MESS, şu görüşleri savundu: “Hem ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreç hem de küresel rekabet koşulları nedeniyle; iş barışının sürekli kılınmasına, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesine, her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bunun için ‘İşte Barış, Dünyayla Yarış’ diyoruz. İş yerlerinde barış devam etmeli ki; dijital dönüşüm ile birlikte daha da yoğunlaşan uluslararası rekabete karşı ihracat pazarlarını koruyup geliştirebilelim.”

Bütün ülkelerin yatırım çekme konusunda birbiriyle rekabet ettiği dönemde; ortak hedefleri karşılayan gerçek bir uzlaşı için emek verilmesi gerektiğini savunan MESS, sözleşme sürecinin tüm taraflar için en avantajlı şekilde ve masa başında tamamlanacağına yönelik inancını koruduğunu vurguladı.