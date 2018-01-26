Hükümet tarafından konut alımlarında teşvik olacak yeni bir düzenleme faaliyete geçiriliyor. Özelikle dar gelirli ve orta gelirli vatandaşların hedefe alındığı ve piyasalardan daha düşük faizlerle konut sahibi olunmasını amaçlayan sistemde devlet katkısı olacak.

Üst düzey bir ekonomi yetkilisi tarafından Reuters'a gerçekleştirilen açıklama kapsamında, Yapı Tasarruf Sandığı olarak bilinen düzenlemenin üstünde çalışılan torba kanun içerisinde bulunacağı ve en yakın zaman dilimi içerisinde ilan edileceği bildirildi.

Mortgage Sistemi Ortaya Çıkacak

Açıklamalarda bulunan ekonomi yetkilisi, bahsi geçen düzenlemeyle alakalı çalışmaların yapıldığına dikkatleri çekerek, ülke genelinde aşama aşama mortgage sisteminin ortaya çıkacağı uzmanlaşmış bankacılığın gündeme gelmesinin söz konusu olduğunu belirtti.

Sistemin piyasalara oranla daha düşük bir faizle herkesin ev sahibi olmasına ilişkin bir uygulama olduğunu söyleyen ekonomi yetkilisi, bahsi geçen konuda Avrupa'da oldukça başarılı uygulamaların olduğunu dile getirdi.

Faizler Düşük Olacak

Sistem hakkında değerlendirmelerde bulunan ekonomi yetkilisi, bu sistem çerçevesinde kredi ve mevduat faizlerinin oldukça düşük olacağını, ortalamanın altında bulunacağını işaret etti. Bazı bankaların uzun süredir sistem üstünde çalışma gerçekleştirdiğini söyleyen yetkili, sadece konut alımlarında değil, tadilat işlemleri ile konut kredilerinin daha hızlı bir şekilde kapatılmasında ve konut amaçlı diğer kulanımlarda da bu sistemin geçerli olabileceğine vurgu yaptı.

Ekonomi yetkilisinden edinilen bilgiler doğrultusunda, bahsi geçen sistem içerisinde dalgalanmalardan etkilenmemek adına başlangıçta müşteriyle yapı tasarrufu bankası arasında imzalanacak sözleşmeyle mevduat ve kredi faizlerinin sabitlendiği ifade edildi. Bahsi geçen oranların sözleşme tarihinde geçerli sayılan mevduat ve kredi faizlerinin oldukça altında belirlendiği bildirildi.