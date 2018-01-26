Türk Hava Yolları'ndan yeni tasarlanacak olan uçaklara dil ayarı geliyor. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY firması tarafından tasarlanacak olan yeni uçaklarda Türkçe'nin daha yaygınlaşarak popüler bir hale gelmesi için uçakların bir tarafına Turkish Airlines diğer yanına ise Türk Hava Yolları yazarak bunu daha da faydalı hale getirebileceklerini belirtti.

Türk Hava Yolları (THY) ile İbn Haldun Üniversitesi ve Airbus firmaları ortaklığında düzenlenen "Hava Taşımacılığı Yönetimi Yüksek Lisans Programı" son olarak görkemli bir toplantı ile THY'ye ait olan ve Yeşilköy'de bulunan Genel Müdürlük binası içerisinde gerçekleştirildi.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı toplantıda yaptığı konuşmasında İbn Haldun'u örnek göstererek hem medeniyet hem de düşünce konularını örneklendirerek böylesine ilim adamlarının adıyla açılan üniversite ile yapılacak olan iş birliklerinden bahsetti.

Uçakların Tasarımlarına Türkçe Yansıma

THY adına gelecekteki teminatlar ile birlikte insan kaynaklarının sağlanması ve çalışanların kariyerleri açısından yollarının daha da açılması için gerekli olan eğitimleri ile İbn Haldun Üniversitesi’ne şükranlarını sunan Aycı, Airbus’un da THY adına en önemli iş ortaklarından biri olduğuna dikkati çekti.

Gelecekteki programlarda sunumların isimlerinin sadece İngilizce olarak değil, Türkçe olarak da verilmesi gerektiğini belirten Aycı, Türkçe'nin çok önemli bir dil olduğuna vurgu yaparak, yeni uçakların tasarım aşamasında Yönetim Kurulu ile alınacak karar doğrultusunda bunu yansıtacaklarını ifade etti.