Dünya devi Amazon'un kasada ödeme gerektirmeyen, yeni usul perakende terminolojisine giriş yapan ilk mağazası haftanın başlarında Seattle'da faaliyete girdi. Uygulamaya alınan yeni teknolojiyle birlikte yakın gelecekte milyonlarca kişinin mesleklerinden olacağı belirtiliyor.

Yapay zekanın gelişmesi ve robot teknolojisinde gözlemlenen ilerlemenin, gelecekte bilinen çok sayıda mesleğin ortadan kaldırılacağını işaret ederek, yeni bir küresel ekonomik dengenin oluşmasına sebebiyet verebileceği belirtiliyor.

Bu kapsamda Seattle'da uygulamaya alınan mağazanın, yakın gelecekteki bütün mağazaların gideceği yönü göstermesi bakımından son derecede önem arz ettiği belirtiliyor. Yeni sistem doğrultusunda mağazanın tavanında bulunan kameralarla müşterilerin hareketleri izlenerek, yaptığı alışveriş takip altına alınıyor.

Küresel Tüketim 23 Trilyona Ulaşabilir

Batılı ülkelerin ise bu sistemlerin geliştirilmesi adına başı çektiği bilinirken, şimdiden istihdam piyasasını bu doğrultuda şekillendirebilmek için çeşitli yollar aradığı biliniyor. Yönetim danışmanlık şirketi McKinsey & Company tarafından belirtilen tahminler doğrultusunda 2030 senesine kadar küresel tüketimin 23 trilyon dolar civarında artış yaşaması öngörülürken, tüketim talebininse büyük ölçüde gelişen ekonomilerden geleceği öngörülüyor.

Yaşlı nüfusun Batılı gelişmiş ülkelerin kronik problemlerinden birini oluşturduğu belirtilirken, söz konusu ülkelerin yapay zeka ve robotik sistemlerle mal ve hizmet üretimlerini, lojistiklerini ve ticaretlerini sağlamayı sürdürecekleri dile getiriliyor.

2030'a Kadar Yaklaşık 800 Milyon İnsan İşinden Olabilir

McKinsey & Company tarafından yayımlanan "Gelecekte İstihdam, Yetenekler ve Gelirler Nasıl Şekillenecek?" başlığını taşıyan rapor doğrultusunda, otomasyon sistemlerinde görülen değişiklikten dolayı 2030 senesine kadar dünya genelinde 400 milyon ve 800 milyon aralığında insanın işinden olacağı bildiriliyor.

Yine bahsi geçen rapor kapsamında 75 milyon ila 375 milyon arasında insanın halihazırda bulunan mesleklerini bırakarak, yeni beceriler kazanıp, yeni alanlara yönelmek durumunda kalabileceği ifade ediliyor.

2030 senesine kadar Çin'de 100 milyon civarında insanın mevcut uzmanlıklarından vazgeçip yeni mesleklere uzanacağı dile getirilirken, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Almanya'da söz konusu zamana kadar çalışan nüfusun 3'te birinin, Japonya'da ise nüfusun yarısının yeni mesleklere yönelmek zorunda kalacağı öngörülüyor.