TÜSİAD'ın Genel Sekreteri olan Bahadır Kaleağası, "2018 Yılında Türkiye Ekonomisi" başlığını taşıyan konferansta konuşma yaptı.

TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu ve Koç Üniversitesi'nin iş birliği kapsamında düzenlenen konferansta önemli açıklamalarda bulunan Kaleağası, yapay zeka, genetik bilimi, temiz enerji teknolojileri tarzındaki atılımların günümüzün ekonomik politikasını belirlemesi gerektiğinden bahsetti.

Ekonomik Durağanlık Yavaş Yavaş Geride Bırakılıyor

Küresel krizden bu zamana kadar dünya genelinde ve özellikle gelişmiş ekonomilerde gözlemlenen ekonomik durağanlığın aşama aşama geride bırakıldığını söyleyen Kaleağası, küresel ekonomide canlılık oluştuğunu ve dünya ekonomisinde temkinli bir bahar havasının gözlemlendiğine vurgu yaptı.

Dünya genelinde önde gelen merkez bankalarının genişlemeci politikalardan yavaşta olsa vazgeçtiğini aktaran Kaleağası, ucuz ve bol para sürecinde sona yaklaşıldığını kaydetti. Türkiye'nin geçtiğimiz senenin 9 aylık zaman dilimi içerisinde yaşadığı büyümeyi konu alan Kaleağası, bahsi geçen büyüme oranında özel sektörün dinamizminin ve devletin vergi indirimleriyle KGF şeklindeki politikalarının etkili olduğuna değindi.

Kırılganlıkların azalmadığı ve verimliliğin artış göstermediği bir büyümenin sürdürülebilir olmayacağından bahseden TÜSİAD Genel Sekreteri, 2001 senesinde görülen krizin ardından, makroekonomik istikrarı sağlayan reformlar sayesinde görülen ilerlemeye vurgu yaptı.

Enflasyon Yüzde 5 Altına İnmeden Sorunları Çözmek Mümkün Değil

Fiyat istikrarını sağlayıcı politikalarla birlikte enflasyonda kalıcı bir biçimde yüzde 5 ve altına inilmeden, Türk Lirası cinsinden finansman maliyeti problemini, döviz cinsinden borçlanma gereksinimini ve kur riskine yönelik sorunların çözümesinin mümkün olmadığını söyleyen Kaleağası, bundan dolayı kısa vadeli büyüme politikalarının yerine enflasyon verisini düşürmeye ilişkin politikaların sabırla yürütülmesinin gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan Kaleağası, ekonomik politikaları tasarlama aşamasındaki temel hedefin verimliliği artırmak olması gerektiğinden bahsederek, ekonomide görülen kırılganlıkların ancak bu temel sayesinde azaltabilineceğini vurguladı.