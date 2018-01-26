İadesiz Satış Uygulamasıyla Ekmek İsrafı Engellenecek!
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İadesiz Satış Uygulamasıyla Ekmek İsrafı Engellenecek!


İadesiz Satış Uygulamasıyla Ekmek İsrafı Engellenecek!
İadesiz Satış Uygulamasıyla Ekmek İsrafı Engellenecek! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-26 Saat: 18:09:58
Anasayfa Eko Gündem İadesiz Satış Uygulamasıyla Ekmek İsrafı Engellenecek!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ekmeklerin israf edilmesinin engellenmesi açısından iadesiz satış uygulamasını başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası tarafından, ekmekte israfların önüne geçebilmek adına iadesiz satış uygulamasının başlatıldığı ifade edildi. 

Konu hakkında sürdürdükleri çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Halk Ekmek Müdürü Ali İlkbahar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Un Fabrikası AŞ olarak ekmek üretimine devam ettiklerine değinerek, konsept değiştirip ekmek ve unlu mamullerle alakalı daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. 

Vatandaşlara, içinde katkı maddesi barındırmayan saf tereyağı ve en iyi un ile yapılan ürünleri sunduklarını belirten İlkbahar, satış mağazaları ve büfelerle kendilerini daha iyi tanıtarak ifade etme şansı bulduklarına değindi. 

Fabrikada üretimi gerçekleştirilen ürünlerin, vatandaşlara sıcak ve taze bir şekilde sunulabilmesi adına satıldığı yerlerde pişirildiğini aktaran İlkbahar, sağlanan bu hizmetin vatandaşların ilgisini çektiğini bildirdi.

İadesiz Satış Uygulamasıyla İsraf Önlenecek

Ekmekte israfın önüne geçmek adına bazı önemli kararlara imza attıklarından bahseden İlkbahar, bu kapsamda iadesiz satış uygulamasının faaliyete geçirildiğini ve günlük bazda üretimi yapılan ekmek sayılarının 1 milyon 300  bin seviyesinden 650 bin seviyesine indirgendiğini dile getirdi.

Üreticilerin iadesiz satışa geçmesi halinde stok olarak değil taze ürün satışı gerçekleştireceğini vurgulayan İlkbahar, iade olmadığından dolayı israfında olmayacağına dikkatleri çekti. Tüketicilerin bu çerçevede taze ürün yiyeceğinden bahseden İlkbahar, uygulamayı Halk Ekmek olarak başlattıklarını fakat tüm gıda alanlarında yayılmasını istediklerini söyledi.

Yıllık 16 Milyon Ton Buğday Kullanımı

Öte yandan Hacettepe Üniversitesi'nin iş birliği doğrultusunda yağda kızarmadan fırınlama yöntemi sayesinde günlük ekmeklerden çerez üretimi yaptıklarına dikkatleri çeken İlkbahar, ülke genelinde senelik bazda 16 milyon tonluk buğday kullanıldığına işaret etti. 

Söz konusu buğdayların bazı bölümlerinin değerlendirildiğini, bazı bölümlerinin ise israf olduğunu ifade eden İlkbahar, israf olan kısımlarının tam buğday ekmeği yapımında kullanılması halinde yüzde 35 oranında tasarruf sağlanabileceğini dile getirdi.

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