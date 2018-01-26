Borsa İstanbul verilerinde yaşanan rekorlara bir yenisi daha eklendi. Hafta boyunca yaşanan ve ardı ardına gelen rekorlara imza atan isimlerden birisi de Garanti Bankası oldu.

Garanti Bankası, Borsa İstanbul verilerine göre 50 milyar TL piyasa değerini geçen ilk banka olarak adını bugün itibari ile tarihe altın harflerle yazdırmış oldu. Garanti Bankası’nın hisse senetleri güne 11,66 TL’den başlamış ve gün sonunda hisselerin değeri 12,21 TL’ye yükselerek yeni bir rekora imza atmış oldu.

Piyasa değeri, işletmeler ve bazı kuruluşlar için oldukça önemli bir kavram. Piyasa değeri arttıkça, kar elde etme oranları yükselen işletme ve kuruluşlar sürekli olarak piyasa değerini arttırma çabası içerisinde. Garanti Bankası bir ilki başararak piyasa değerini 50 milyar TL üzerine çıkartınca, hisse senetlerinde de artış yaşandı.

Günlük Baz Olarak 3,68 TL Artış

Bankanın bugün açıklanan verilere göre tam olarak piyasa değeri 50.9 milyar TL. Garanti Bankası’ndan önümüzdeki günler içerisinde daha fazla artış bekleniyor. Özellikle hisse senetlerinde artış yaşayacağı konuşulan bankanın bugünkü verilerine bakıldığında hisse senetlerinin 12,12 TL üzerinden işleme tabii olduğu görülüyor.

Bankanın günlük verilerine bakıldığında yüzde 50,7 oranında halka açık olduğu ve hisse senetlerinin günlük bazda 3,68 TL artış yaşadığı da görülüyor. Bir ilki başararak piyasa değerini 50.9 milyar Türk lirasına ulaştıran bankanın günümüzde 2.102.940.000 adet lotu bulunuyor. Piyasa değeri olarak ilk defa bir bankanın bu oranı yakalaması ve bu oranı geçmesi ile günümüzde banka kuruluşları arasında sıkı bir rekabet yaşanacağının habercisi oluyor.