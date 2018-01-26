Garanti Bankası Bir İlki Başardı
Advert Advert Advert


Garanti Bankası Bir İlki Başardı


Garanti Bankası Bir İlki Başardı
Garanti Bankası Bir İlki Başardı Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-01-26 Saat: 18:54:18
Anasayfa Bankalar Garanti Bankası Bir İlki Başardı

Garanti Bankası, Borsa İstanbul verilerine göre 50 milyar TL piyasa değerini geçen ilk banka olarak adını bugün itibari ile tarihe altın harflerle yazdırmış oldu.

Borsa İstanbul verilerinde yaşanan rekorlara bir yenisi daha eklendi. Hafta boyunca yaşanan ve ardı ardına gelen rekorlara imza atan isimlerden birisi de Garanti Bankası oldu.

Garanti Bankası, Borsa İstanbul verilerine göre 50 milyar TL piyasa değerini geçen ilk banka olarak adını bugün itibari ile tarihe altın harflerle yazdırmış oldu. Garanti Bankası’nın hisse senetleri güne 11,66 TL’den başlamış ve gün sonunda hisselerin değeri 12,21 TL’ye yükselerek yeni bir rekora imza atmış oldu.

Piyasa değeri, işletmeler ve bazı kuruluşlar için oldukça önemli bir kavram. Piyasa değeri arttıkça, kar elde etme oranları yükselen işletme ve kuruluşlar sürekli olarak piyasa değerini arttırma çabası içerisinde. Garanti Bankası bir ilki başararak piyasa değerini 50 milyar TL üzerine çıkartınca, hisse senetlerinde de artış yaşandı.

Günlük Baz Olarak 3,68 TL Artış

Bankanın bugün açıklanan verilere göre tam olarak piyasa değeri 50.9 milyar TL. Garanti Bankası’ndan önümüzdeki günler içerisinde daha fazla artış bekleniyor. Özellikle hisse senetlerinde artış yaşayacağı konuşulan bankanın bugünkü verilerine bakıldığında hisse senetlerinin 12,12 TL üzerinden işleme tabii olduğu görülüyor.

Bankanın günlük verilerine bakıldığında yüzde 50,7 oranında halka açık olduğu ve hisse senetlerinin günlük bazda 3,68 TL artış yaşadığı da görülüyor. Bir ilki başararak piyasa değerini 50.9 milyar Türk lirasına ulaştıran bankanın günümüzde 2.102.940.000 adet lotu bulunuyor. Piyasa değeri olarak ilk defa bir bankanın bu oranı yakalaması ve bu oranı geçmesi ile günümüzde banka kuruluşları arasında sıkı bir rekabet yaşanacağının habercisi oluyor.

Borsa İstanbul Garanti Bankası hisse senedi BİST
KREDİ HABERLERİ
15.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 15.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Her bankanın uyguladığı ihtiyaç kredisi faiz oranı farklıdır. Aynı zamanda bir bankanın çalışan, emekli, kredinin ipotekli alınması ya da kampanyadan yararlanılması gibi özelliklere göre uygulanan faiz oranları da farklıdır. Kredi başvurusu yapanlarda...
10.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
10.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Kredi başvurusunda bulunma ve bunların geri ödemelerini yapma çeşitli unsurlara göre değişiklik gösteriyor. Alınan 10.000 TL kredinin bireysel harcamalar, konut, taşıt ya da düzenlenen diğer kampanyalar...
5.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
5.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Bankalardan kredi çekme ve kredi geri ödemeleri için çeşitli türlerde kriterler ve alternatifler sunuluyor. Bunlar ise kredi başvurusu yapan kişilerin sigortalı olup olmaması, gelirlerinin olup olmaması, kredi notu...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Türk Müteahhitler Yurt Dışında 14 Milyarlık İş Üstlendi
Türk Müteahhitler Yurt Dışında 14 Milyarlık İş Üstlendi
Moody's Rusya'nın Kredi Görünümünü Revize Etti!
Moody's Rusya'nın Kredi Görünümünü Revize Etti!